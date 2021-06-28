ÖZET | İngiltere - Almanya maç sonucu: 2-0

EURO 2020 son 16 turu dev bir maça sahne oldu. İngiltere Wembley'de konuk ettiği Almanya'yı tek golle geçmeyi başardı.

İngilizlere galibiyeti getiren goller 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'den geldi. Böylece ev sahibi ekip turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz turnuvada yarı final oynama başarısı oynayan Almanlar ise bu kez kupaya erken havlu atmış oldu.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 10: İlk 10 dakikalık bölümünde Almanya, İngiltere'ye oranla daha çok maça hakim ve rakip yarı sahada daha çok pozisyon üreten taraf.

Dakika 16: İngiltere gole çok yaklaştı. Raheem Sterling'in ceza sahası dışından vurduğu nefis şutta kaleci Neuer, topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 32: Almanya net bir pozisyondan yararlanamadı. Ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Timo Werner'in vuruşunda kaleci Pickford gole izin vermedi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Tehlikeli gelişen Almanya hücumunda ceza sahası çizgisinden Kai Havertz'ın vurduğu nefis şutu İngiliz kaleci Jordan Pickford aynı güzellikte topu kornere çeldi.

Dakika 75 GOL: İngiltere, Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sterling, hızlı gelişen İngiltere hücumunda sol kanatta Luke Shaw'ın yerden pasıyla kale önünde topa dokundu ve takımını öne geçirdi.

Dakika 81: Almanya gole çok yaklaştı. Kai Havertz'in yerden pasıyla savunma arkasına sarkan Thomas Müller orta sahadan uzun bir koşu yaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Müller'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Dakika 86 GOL: İngiltere Harry Kane'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 90: Dev mücadele 2-0 sona erdi.

İngiltere - Almanya ilk 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner.