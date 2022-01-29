(ÖZET) Hull City - Swansea City maç sonucu: 2-0

İngiltere Championship'in 29. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Swansea City'yi ağırladı. Teknik direktör Shota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Hull City sahadan 2-0 galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hull City, Acun Ilıcalı kulübü satın aldığının açıklamasından bu yana oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

Hull City puanını 32'ye yükseltirken, Swansea City ise 32 puanda kaldı.



