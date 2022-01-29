(ÖZET) Hull City - Swansea City maç sonucu: 2-0
İngiltere Championship'in 29. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Swansea City'yi ağırladı. Teknik direktör Shota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Hull City sahadan 2-0 galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.
İngiltere Championship'in 29. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Swansea City'yi ağırladı. Teknik direktör Shota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan Hull City sahadan 2-0 galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hull City, Acun Ilıcalı kulübü satın aldığının açıklamasından bu yana oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
Hull City puanını 32'ye yükseltirken, Swansea City ise 32 puanda kaldı.