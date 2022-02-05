(ÖZET) Hull City - Preston maç sonucu: 0-1
İngiltere Championship'in 30. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Preston'ı ağırladı. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığının açıklanmasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi kazanan Hull City, Preston'a karşı 1-0'lık skorla mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 30. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Preston'ı ağırladı. Teknik direktör Shota Arveladze yönetimindeki Hull City mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilirken, Konuk ekip Preston, 51. dakikada Cameron Archer'ın golüyle maçtan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte Hull City, 32 puanda kalırken, Preston puanını 41'e yükseltti.
Allahyar Sayyadmanesh 84'te oyuna girdi
Hull City'nin Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, 84. dakikada oyuna dahil oldu.