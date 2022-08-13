(ÖZET) Hull City - Norwich City maç sonucu: 2-1

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3. hafta maçında Norwich City ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City, Oscar Estupinan'ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Hull City'nin ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol perdesi 43. dakikada açıldı. Oscar Estupinan'ın golüyle Hull City 1-0 öne geçerken devreye de iki ekip bu skorla girdi. Mücadelenin 62. dakikasında ise yeniden sahneye çıkan Oscar Estupinan, farkı 2'ye yükseltti. Konuk ekip 72. dakikada Nunez'in golü ile farkı 1'e indirsede maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Maç fazlasıyla lider

Bu sonuçla birlikte ligdeki 2. galibiyetine uzanan Hull City, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Henüz galibiyeti bulunmayan Norwich City ise 1 puanda kaldı.

Ozan Tufan ilk 11'de

Hull City forması giyen Milli futbolcu Ozan Tufan maça ilk 11'de başlarken 80 dakika sahada kaldı.



