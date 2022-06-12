(ÖZET) Hollanda - Polonya maç sonucu: 2-2





UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te Hollanda, sahasında Polonya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, iki farkla geri düşmesine rağmen geriden gelerek 2-2 ile beraberliği kurtarmayı başardı fakat uzatma dakikalarında değerlendirilemeyen penaltı ile galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler görev alırken yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaptılar. Dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler görev alırken Mete Kalkavan, VAR'da; Kemal Yılmaz da AVAR da görev yaptılar.

Polonya, 18. dakikada Matty Cash ve 49. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalamıştı. Hollanda ise rakibine 51. dakikada Davy Klaassen ve 54. dakikada Denzel Dumfries ile yanıt verdi. Hollanda'da Memphis Depay, 90+1. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski, karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Hollanda, puanını 7'ye yükseltirken Polonya ise 4 puanda kaldı.