ÖZET Hollanda - Norveç maç sonucu: 2-0

2022 Dünya Kupası G grubu mücadelesinde Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na direkt gitme hakkı kazandı. Hollanda'nın gollerini Bergwijn ve Depay kaydetti.

2022 Dünya Kupası G grubu mücadelesinde Hollanda, sahasında Norveç'i konuk etti. Hollanda'ya beraberlik dahi yeterken Norveç'in kazanması gerekiyordu. İlk yarı 0-0 sona erdi. Mücadelenin son dakikalarına kadar gol sesi gelmezken son dakikalarda 2 gol oldu.

84. dakikada Hollanda Bergwijn'in golüyle Norveç karşısında 1-0 öne geçti. 90. dakikada Portakallar Memphis Depay'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Hollanda - Norveç 11'ler

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth







