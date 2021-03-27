ÖZET | Hollanda - Letonya maç sonucu: 2-0
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda millilerimizin rakibi olan Hollanda, Letonya'yı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Steven Berghuis ve Luuk de Jong attı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye'ye yenilen Hollanda, Letonya'yı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Steven Berghuis (32') ve Luuk de Jong (69') attı. Ryan Babel oyuna 79. dakikada dahil oldu.
Frank de Boer yönetimindeki Hollanda 2 maçın sonunda 3 puanda, Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.