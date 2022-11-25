2022 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Enner Valencia mücadele 1 gol atarken 90. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaşlı Weghorst ise yedek başladığı maça 79. dakikada dahil oldu. Liderlik için mücadele veren İki takımın da gruptaki durumunu son maçlar belirleyecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | 6. dakikada Hollanda Gakpo ile 1-0 öne geçti. Ekvador kendi yarı sahasında pas hatası yapınca Hollanda tehlikeli bir atak üretti. Klaaseen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, Portakalları 1-0 öne geçirdi. Cody Gakpo, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu.

Ekvador, 33. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Valencia’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Noppert güçlükle topu çeldi.

45+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Estaggio sert vurdu, ceza sahası içinde son dokunan Estupinan topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı Hollanda'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Hollanda'nın vuruşu ile başladı. Hollanda'da ikinci yarı başlamadan Bergwijn oyundan çıkarken yerine Memphis Depay girdi.

VALENCIA YİNE SAHNEDE

GOL | 49. dakikada Fenerbahçe 'nin yıldızı Enner Valencia skoru 1-1'e getirdi. Ekvadorlu futbolcular kendi yarı sahasında pas yapan Hollanda'ya şiddetli baskı uyguladı ve topu kaptı. Seri paslarla Hollanda ceza sahasına giren Ekvador'da Enner Valencia fileleri havalandırdı ve maçta eşitlik sağlandı. Yıldız golcü turnuvada 3. golüne imza attı.

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden Enner Valencia; Eusebio, Paolo Rossi ve Oleg Salonko'dan sonra turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu.

59. dakikada Ekvador Hollanda kalesine yine tehlikeli geldi. Enner Valencia'nın şutu savunmadan sekti ve Plata'nın önünde kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun güzel şutunu kaleci Noppert son anda kurtardı.

İkinci yarıda Ekvador daha iyi bir futbol ortaya koyarken Hollanda rakip ceza sahasına gitmekte zorlanıyor. İlk şutunda golü bulmasının ardından Hollanda, Ekvador karşısındaki ikinci şutunu 66. dakikada buldu.

79. dakikada Gakpo oyundan çıkarken oyuna Beşiktaş 'ta forma giyen Weghorst oyuna girdi.

89.dakikada Ekvador'da Enner Valencia sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım da 4 puana yükseldi.

Grupta Hollanda son maçını Katar ile oynayacak, Ekvador ise Senegal ile karşılaşacak. İkinci maçlar sonucunda gruptan çıkma şansını yitiren Katar, tarihte Dünya Kupası'na en erken veda eden ev sahibi ülke oldu. Ayrıca Ekvador maçını sadece 2 şut çekerek tamamlayan Hollanda, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında en düşük sayıda kalan Avrupa ekibi oldu.









Hollanda-Ekvador 11'leri:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn

Ekvador: Galindez, Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada











