2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda ile ABD, 2022'de Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. A Grubu'nu lider bitiren Hollanda, 2014'teki kupada üçüncü olurken, B Grubu'nda ikinci sırayı alan ABD ise o turnuvaya Son 16'da veda etmişti.





Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanan ve Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği maçı 3-1 kazanan Hollanda, çeyrek finale yükseldi. Avrupa devi, Arjantin-Avustralya eşleşmesinin galibiyle 9 Aralık'taki çeyrek finalde kapışacak.

Hollanda'ya galibiyeti getiren goller; 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Denzel Dumfries'ten geldi. Dumfries, attığı golün yanı sıra yaptığı 2 asistle de maça damga vurmayı başardı.

Denzel Dumfries, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçta 3 gole etki eden ilk futbolcu oldu.

ABD'nin 76. dakikada Haji Wright ile bulduğu gol ise tur için yeterli olmadı. Antalyasporlu futbolcu, 67. dakikada oyuna dahil olurken Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, uzatma dakikalarında süre aldı.

Louis van Gaal'la birlikte çıkışa geçen Hollanda, tüm turnuvalar dahil; oynadığı son 19 maçı da kaybetmedi.

Maçtan dakikalar:

3' Maçın ilk tehlikeli atağı ABD'den geldi. McKennie'nin ara pasına hareketlenen ve savunma arkasına koşu yapan Pulusic, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Yerden giden topu Noppert son anda çelmeyi başardı.

GOL | 10' Dumfries'in sağ kanattan çevirdiği topa ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Depay, Turner'ı avladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

43' Blind'den seken topu önünde bulan Weah, Hollanda kalesine çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Noppert, son anda topu çeldi.

44' Sağ kulvarı çok etkili kullanan Dest, ceza sahasına katetti ve şutunu attı, top Hollanda savunmasından döndü.

GOL | 45+1' Klaassen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Dumfries, yerden sert bir top çıkardı. Ceza sahasında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Blind, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

İlk yarı Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49' ABD'nin Christian Pulisic ile sağ kanattan kullandığı kornerde Weston McKennie'nin kafayla indirdiği topa Tim Ream'in vuruşu Andries Noppert'i de geçerek kaleye giderken çizgideki Cody Gakpo, topu uzaklaştırdı.

50' Dumfries'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Zimmerman'ın ters vuruşunda top kaleye yöneldi, Turner son anda kontrolü sağladı.

53' Giovanni Reyna'nın sol kanattan çevirdiği topu ceza sahası çizgisinde kontrol eden Weston McKennie'nin şutunda top üstten auta çıktı.

71' Teun Koopmeiners'in ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Turner'dan döndü. Seken topa ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Depay da Turner'ı geçemedi.

75' Depay'ın büyük hatasında ceza sahasında topla buluşan Haji Wright, Noppert'ten sıyrıldı ve sağ çaprazdan kaleye vuruşunu yaptı. Kaleye koşu yapan Dumfries, topun kaleye girmesini önledi.

GOL | 76' ABD, farkı 1'e indirdi. Pulusic'in sağ çaprazdan içeri çevirdiği topa zor da olsa dokunan Haji Wright, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

GOL | 81' ABD gol ararken Hollanda farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sol kanatta De Jong'un pasıyla topla buluşan Blind, arka direğe ortasını yaptı. Bomboş durumda olan Dumfries, kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Hollanda, ABD’yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.