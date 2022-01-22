(ÖZET) Hoffenheim - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim, Borussia Dortmund'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçtan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Dortmund, 6. dakikada Norveçli golcü Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise 45+1. dakikada Kramaric ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 58. dakikada Marco Reus, Dortmund'u tekrardan öne geçirdi. 66. dakikada Raum'un kendi kalesine attığı gol ile fark 2'ye çıkarken, 77. dakikada Hoffenheim'dan Rutter'in farkı 1'e indiren golü takımı için yeterli olmadı. Dortmund sahadan 3-2 galip ayrılarak, 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 43'e yükselterek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.

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