(ÖZET) Hoffenheim - Bochum maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim sahasında Bochum'u ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf deplasman ekibi oldu. 10 ve 13. dakikalarda Zoller sahneye çıkarak skoru bir anda 2-0'a getirdi. Bu golün şokunu ev sahibi ekip çabuk atlattı ve 14. dakikada Baumgartner sahneye çıkarak farkı bire indirmeyi başardı.

Mücadelede dakikalar 23'ü gösterdiğinde Hoffenheim'ın kazandığı kornerde kafa vuruşu ile skoru dengeleyen isim milli futbolcumuz Ozan Kabak oldu. Özellikle savunmada görev yapmasına rağmen duran toplarda golcü kimliği ile bilinen genç stoper skoru eşitleyen golü atarak hem takımını hem de taraftarlarını ateşlemeyi başardı.

İlk yarı gol yağmuru, 2. yarı daha kontrollü oyun

2-2'lik beraberlikle ekipler soyunma odasına gitti. Maçın ilk yarısının tam tersine 2. yarısı daha kontrollü bir şekilde geçti. Hoffenheim daha istekli bir görüntü çizdi ve 59. dakikada penaltı kazandı ancak Kramaric bu avantajı gole çeviremedi. Riemann penaltıyı kurtararak Bochum'u oyunda tutmayı başardı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Dabbur Hoffenheim'da galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi ve ev sahibi sahadan 3-2'lik galip ayrılmayı başardı.

Hoffenheim ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.







