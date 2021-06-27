ÖZET | Hırvatistan - İspanya maç sonucu: 3-5

EURO 2020 son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. İspanyollar, uzatmaya giden ve 8 gole sahne olan maçı kazanmasını bildi.

Karşılaşmanın normal süresi 3-3 sona erdi. Matadorlar'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Sarabia, 57. dakikada Azpilicueta ve 77. dakikada Ferran Torres kaydetti. Hırvatların golleri ise 20. dakikada Pedri (kendi kalesine) 85. dakikada Mislav Orsic ve 90+2. dakikada Pasalic'ten geldi. Ancak mücadelenin 100. dakikasında Morata, 104. dakikasında ise Mikel Oyarzabal ile iki gol daha bulan İspanya sahadan 5-3 galip ayrılarak çeyrek finale kal

İspanyollar, çeyrek finalde Fransa-İsviçre galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 20 GOL: İspanyol kaleci Simon'un büyük hatası sonrası Hırvatistan öne geçti. Takım arkadaşı Pedri'nin gönderdiği topu kontrol edemeyen Simon, topun ağlara gitmesine engel olamadı ve Hırvatlar bu golle 1-0 öne geçti.

Dakika 38 GOL: İspanya Sarabia'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Jose Gaya'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Dominik Livakovic topu çeldi dönen topta sağ çaprazda Pablo Sarabia gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 57 GOL: İspanya, Azpilicueta'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Azpilicueta, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 77 GOL: İspanya farkı 2'ye çıkardı. Uzun bir top sonrası defansın arkasına sarkan Ferran Torres skoru 3-1 yaptı.

Dakika 85 GOL: Hırvatlar, Orsic'in golüyle umutlandı. Kale önünde yaşanan karambolde son olarak Orsic'in vurduğu topu İspanyol defansı çıkardı ancak gol çizisi teknoloji sayesinde hakem Cüneyt Çakır gol kararı verdi ve skor 3-2 oldu.

Dakika 90+2 GOL: Hırvatistan geri döndü. Sol kanattan yapılan orta sonrası Mario Pasalic topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 3-3'e geldi.

Dakika 90+6: Mücadelenin normal süresi 3-3 sona erdi. Karşılaşmada 15'er dakikalık uzatma dakikalarına geçildi.

Dakika 91: Karşılaşmada uzatma dakikaları başladı.

Dakika 100 GOL: İspanya Morata'nın attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve skor 4-3'e geldi.

Dakika 104 GOL: İspanya bir gol daha buldu. Mikel Oyarzabal attığı golle skoru 5-3'e getirdi.

Dakika 105: İlk 15 dakikalık uzatma devresi sona erdi.

Dakika 106: Mücadelede ikinci uzatma devresi başladı.

Dakika 120: Nefes kesen maç İspanya'nın 5-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Hırvatistan - İspanya ilk 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Caleta-Car, Vida, Juranovic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Rebic, Petkovic.

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Gaya, Laporte, Busquets, Koke, Pedri, Morata, Ferran Torres, Sarabia.