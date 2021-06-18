ÖZET | Hırvatistan - Çekya maç sonucu: 1-1

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. İskoçya'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Mücadelenin ilk golünü 36. dakikada Çekya adına Patrik Shick penaltı vuruşundan ağlara gönderdi. Hırvatların bu gole cevabı, 47. dakikada Ivan Perisic ile oldu ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Çekler puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan gruptaki ilk puanını aldı. Çekya grubun son maçını İngiltere ile 22 haziran saat 22.00'de oynayacak. Hırvatlar ise aynı gün aynı saat İskoçya ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 4: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jakub Jankto'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tomas Soucek'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Dakika 12: Vladimir Coufal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Dejan Lovren'den seken topu önünde bulan Jakub Jankto'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

Dakika 36 GOL: Hırvat Lovren'in ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesinde Schick'in burnuna dirseğiyle vurması sonucu hakem VAR gitti ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Schick, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Çekya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

Dakika 47 GOL :Hırvatistan Ivan Perisic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 90: Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Hırvatistan - Çekya ilk 11'ler...

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brekalo, Perisic, Rebic, Kramaric.

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Jankto, Darida, Masopust, Schick.