ÖZET | Hellas Verona - Udinese maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'da Udinese fırtınası sürüyor. 8. haftanın kapanış maçında Hellas Verona, sahasında ağırladığı Udinese karşısında ilk yarıyı önde kapatsa da konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Hellas Verona, Josh Doig'in 23. dakikada attığı gol sonucunda ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. 58. dakikada oyuna giren Beto, 70. dakikada Udinese'ye 1-1'lik beraberliği getirdi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan gol ise 90+3. dakikada Jaka Bijol'dan geldi.

Serie A'da sezona ilk 2 maçında galibiyet alamayarak başlayan Udinese, sonrasında yakaladığı galibiyet serisini 6 maça çıkararak sürdürdü. Udinese, 20 puana sahip Napoli ve Atalanta'nın ardından 19 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Hellas Verona ise 8. maçında 5. yenilgisini alarak 5 puanla 18. sırada kaldı.