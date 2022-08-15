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(ÖZET) Hellas Verona - Napoli maç sonucu: 2-5

İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Napoli, Hellas Verona'ya konuk oldu. Mücadelede Napoli geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 mağlup ederek 3 puanı elde etmeyi başardı. Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ise maça ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın en fazla topla buluşan ve %90 ile en fazla isabetli pas yapan oyuncusu oldu.

15 Ağustos 2022, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Hellas Verona - Napoli maç sonucu: 2-5

İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Napoli, Hellas Verona'ya konuk oldu. Mücadelede Napoli geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 mağlup ederek 3 puanı elde etmeyi başardı.

Maça etkili başlayan ev sahibi Hellas Verona, 29. dakikada Lasagna ile 1-0 öne geçti. Napoli ise 37. dakikada Kvaratskhelia ve 45+3. dakikada Osimhen'in golleri ile devreye 2-1 önde girdi. 2. yarıya da etkili başlayan Hellas Verona 48. daikada Henry ile skoru 2-2'ye getirse de Napoli'nin ataklarına engel olamadı. Konuk ekip, 55. dakikada Zielinski, 65. dakikada Lobotka ve 79. dakikada Politano'nun golleri ile maçtan 5-2 galip ayrıldı.

Kim Min-Jae, 90 dakika forma giydi

Napoli'nin Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu ayrıca karşılaşmanın en fazla topla buluşan ve yüzde 90 ile en fazla isabetli pas yapan oyuncusu oldu. 

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