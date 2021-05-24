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(ÖZET) Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maç sonucu: 2-2

Misli.com 2. Lig Play-Off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Hekimoğlu Trabzon, Kocaliespor'u ağırladı. Kocaliespor, 1-0 öne geçtiği maçta Batuhan Karadeniz'in 2 golüne engel olamadı. 90+1. dakikada sahneye çıkan Tahir Babaoğlu, skoru eşitledi ve Kocaelispor final biletini kaptı. Körfez ekibi, finalde Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 18:25 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maç sonucu: 2-2

Misli.com 2. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. 0-0 sona eren ilk maçın ardından iki takımın karşı karşıya geldiği 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Kocaliespor adını finale yazdırdı.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçta Kocaliespor'a finali getiren goller; 18. dakikada İrfan Başaran ve 90+1. dakikada penaltıdan Tahir Babaoğlu'ndan geldi. Ev sahibinin 60. ve 77. dakikada Batuhan Karadeniz'le bulduğu goller final için yeterli olmadı.


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Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.


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STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdem Bayık, Deniz Caner

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Oğuz (Dk.46 Eray), Samet, Caner (Dk.80 Mehmet Sak), Halil İbrahim (Dk.86 Miraç), Özkan (Dk. 46 Mücahit Can), Batuhan (Dk. 80 Serkan)

KOCAELİSPOR: Bayram- Musa, Semih, Gökhan, Numan, Batuhan Er (Dk.61 Tahir), Murat Cem, Benhur, İrfan (Dk.69 Yılmaz), Mesut, Burak (Dk.75 Dilaver)

GOLLER: Dk. 60 (P) ve Dk. 77 Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon) - Dk.18 İrfan, Dk. 90+1 Taha (P) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Samet (Hekimoğlu Trabzon) - Bayram, Batuhan Er (Kocaelispor)

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