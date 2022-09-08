(ÖZET) Hearts-Başakşehir maç sonucu: 0-4

Sezona müthiş bir giriş yapan Başakşehir, henüz yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde ise gruplara 3 ön eleme turu sonucunda yükseldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 2. turda Maccabi Netanya, üçüncü turda Breidablik ve Play-Off'ta ise Antwerp engellerini geçmeyi başardı. A Grubu'nda yer alan Turuncu-Lacivertliler, ilk İskoçya'nın köklü kulüplerinden biri olan Hearts ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan ve Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik'in yönettiği karşılaşmada rakibine büyük bir üstünlük kuran temsilcimiz, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka ve Berkay Özcan'ın golleriyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında konuk olduğu Hearts'ı 4-0'la geçti ve A Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

Namağlup unvanını koruyan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, yaptığı muhteşem başlangıçla liderlik koltuğuna oturdu. A Grubu'nda oynanan diğer maçta Fiorentina, konuk ettiği Rigas Skola ile 1-1 berabere kaldı.

Gruptaki ikinci maçta Başakşehir, 15 Eylül Perşembe günü Fiorentina'yı ağırlayacak. Temsilcimiz karşısında dağılan Hearts ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar:

23. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırmak isterken ıskaladı. Shankland'ın kafa vuruşunda ağlara yönelen topu Duarte son anda çizgiden çıkarttı.

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün şutunda top savunmadan dönüp ceza sahası dışı sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Topla birlikte ceza alanına giren Hasan Ali'nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Deniz Türüç ortasını yaptı. Altıpas içinde Ndayishimiye, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

75. dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Hearts yarı alanında topla buluşan Okaka, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Hearts savunmasında Kingsley'e çarpan top, ağlara gitti: 0-3.

82. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Mounir pasını ceza yayı üzerindeki Berkay'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

STAT: Tynecastle Park

HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski

HEARTS: Gordon - Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring (Dk. 46 Humphreys), Devlin (Dk. 73 Smith), Halliday (Dk. 87 Neilson), Forrest (Dk. 60 Ginnelly), Mckay, Shankland (Dk. 87 Henderson)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 46 Ndayishimiye), Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Traore (Dk.73 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler (Dk. 64 Mounir), Okaka (Dk. 85 Szysz)

GOLLER: Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 67 Ndayishimiye, Dk. 75 Kingsley (K.K), Dk. 82 Berkay Özcan (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Smith, Atkinson (Hearts), Touba (Başakşehir)