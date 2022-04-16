ÖZET | Hatayspor - Sivaspor maç sonucu: 1-1

Atakaş Hatayspor'la Demir Grup Sivasspor Süper Lig 'de 33. hafta maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti ancak Hatayspor bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk ekibin golünü 27. dakikada penaltıdan Ziya Erdal kaydetti. Ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Yassine Benzia attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 49 yaparken, Sivasspor 42 puana yükseldi.
(Maçtan dakikalar)
19. dakika | Mame Diouf altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
20. dakika | Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOOOL | 27. dakikada Adekugbe'nin eline çarpan top sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ziya Erdal deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...
Maçın ikinci yarısı başladı...
GOOOL | 61. dakika Benzia gelişine harika vurdu ve skoru 1-1 yaptı.
74. dakika | Hatayspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından Faycal Farj'ın yaptığı Munir çeldi.
88. dakika | Yatabare'nin vuruşu direkten dönüyor. Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı.
Hatayspor - Sivasspor 11'ler
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Simon, Samuel, Onur, Mehdi, Benzia, El Kaabi, Diouf
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare