ÖZET | Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maç sonucu: 5-2

Süper Lig 'de üst sıralar için mücadele eden Hatayspor, kümede kalma umutları azalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Tam 7 golün atıldığı maçta Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u 5-2'lik skorla yendi. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi (21', 34', 84'), Benzia (25') ve Saint-Louis (89') attı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise Nouha Dicko (70' pen, 80') attı. Hatayspor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. Malatya ekibi ise 17 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kamil Ahmet’in uzun pasında ceza yayı üzerinde Mame Diouf'un kafayla indirdiği topa Benzia’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Sadık orta yuvarlağa yakın noktadan ceza sahasına ortaladı, topu göğsüyle kontrol eden El Kaabi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada ceza yayının hemen solunda Benzia yerde kaldı, hakem faulü işaret etti. Topun başına geçen Benzia frikikten meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

34. dakikada Sackey’in uzun pasında Barış Başdaş kafa vuruşu ile kalecisine pas vermek isterken araya Sadık Baş girerek topu kazandı, ceza sahasında bulunan El Kaabi’ye pasını aktardı, bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

54. dakikada Adekugbe’nin pasında topa buluşan Sadık Baş, sol köşeden ceza sahasına girdi, sert şutunda top az farkla auta gitti.

69. dakikada Karim Hafez’in ceza sahası dışından sert şutunda, ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet’in eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Daha sonra VAR’ın uyarısı ile direkt olarak penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Nouha Dicko topu ağlara yolladı. 3-1

73. dakikada soldan Adekugbe’nin ortasına penaltı noktası üzerinde Mame Diouf iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

80. dakikada Zeffane’nin sağdan ceza sahasına doğru ortasında, topla buluşan Dicko kaleci Munir’i de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

84. dakikada Mehdi’nin ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına pasında El Kaabi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada El Kaabi rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi, pasında arka direkte bomboş pozisyondaki Dylan Louis'in şutu filelere gitti. 5-2

Stat: Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Abdulah Bora Özkara xx, M. Emin Tuğral xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Sackey xxx (Eren Fansa dk. 90 ?), Kamil Ahmet xx, Onur xxx, Riberio xx (Mehdi Boudjemaa dk. 67 xx), El Kaabi xxxx, Sadık Baş xxx (Selimcan Temel dk. 81 ?), Benzia xxx (Dylan Louis dk. 67 xxx), Mame Diouf xx (Lobjandize dk. 81 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre, Burak, Mahmoud Kahraba, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç x (Ahmet Eyüp Türkaslan dk. 46 xx), Hafez xx, Haddadi xx, Buğra xxx (Godfred Donsah dk. 88 ?), Gaston Kampi xx, Zeffane xx, Ndong xx (Osman Haqi dk. 46 xx), Barış xx, Azubuike Okechukwu xx, Mustafa Eskihellaç xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 88 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Murat Akşit, Philip Awuku, Erşan Yaşa, Muhammed Sarıkaya, Atakan Müjde, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

Goller: El Kaabi (dk. 21, 35 ve 84), Benzia (dk. 25), Dylan Louis (dk. 89) (Hatayspor), Nouha Dicko (dk. 70 ve 80) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

İHA