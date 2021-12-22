(ÖZET) Hatayspor - Konyaspor maç sonucu: 1-3





Hatayspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor 'u ağırladı. Maç öncesinde ev sahibi Hatayspor, 29 puanla 5. sırada, konuk takım Konyaspor ise 33 puanla 2. basamakta yer alıyordu. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden zirve hattına tırmanmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeki son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Yeşil Beyazlılar ise 3 puanı kapıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyordu.





Kritik mücadelede İlhan Palut'un Konyaspor'unun planları tuttu. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatay maça çok hızlı başladı. 3'te golcüsü Ayoub El Kaabi ağları sarstı, Akdeniz ekibi 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla devam eden karşılaşmada Paul-Jose Mpoku 29'da skora beraberliği getirdi. 31'de Hatay'ın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe kırmızı kart gördü. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede heyecan fırtınası yaşandı. 54'te Mpoku bir kez daha sahneye çıktı, Konyaspor'u öne geçirdi. Bu dakikadan itibaren iki takımın da karşılıklı atakları arttı, tempo da bir hayli yükseldi. 81'de Yeşil-Beyazlılar'ın stoperi Ahmet Çalık kırmızı gördü. 10'a 10 devam eden maçta Hatay beraberlik golü için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenirken, Konyaspor kontratakta Ahmed Hassan'la golü buldu ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

Bu sonuçla Konyaspor galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, üst sıralar için iddialı olduğunu gösterdi. Hatay ise geçen hafta aldıkları Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında bir maçtan daha puansız ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 3. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın kaleci Sehic'e atmak istediği pas çok kısa kaldı ve Ayoub El Kaabi, çok rahat pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşla takımı Hatayspor'u öne geçirdi: 1-0.

GOL | 29. dakikada Konyaspor'da Serdar Gürler'in ortasına ceza sahası içinde gelişine çok sert bir vuruş yapan Paul-Jose Mpoku, maça beraberliği getirdi: 1-1.

KIRMIZI KART | 31. dakikada Hatayspor'da Sam Adekugbe, Serdar Gürler'e kaptırdığı top sonrası rakibini çekti ve 10. dakikadan olan sarı kartıyla birlikte çift sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kaldı.

Hatayspor - Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GOL | 54. dakikada Skubic sağ kanattan uzun taçı kullandı, Cikalleshi kafayla arkaya sektirdi, Mpoku gelişine şık vurdu ve ağları sarstı.

KIRMIZI KART | 81. dakikada Ahmet Çalık hızlı gelişen Konya atağında El Kaabi'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. İki takımda 10 kişi!

GOL | 90+3'te Hatayspor tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenirken, Konya kontraatağa çıktı. Michalak sağ kanattan hızlı ilerledi, içerdeki Ahmed Hassan'a gönderdi, Mısırlı futbolcu karşı karşıya müsait pozisyonda fileleri havalandırdı, farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele sona erdi.

Hatayspor - Konyaspor ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Muhammed Mert, Strahil Popov, Sam Adekugbe, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Saba Lobhanidze, Osman Can Güleryüz, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic, Serdar Gürler, Zymer Bytyqi, Paul-Jose Mpoku, Sokol Cikalleshi

Yedekler: Erten Ersu, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Konrad Michalak, Ahmed Hassan, Ahmet Kandemir