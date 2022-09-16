(ÖZET) Hatayspor - Kayserispor maç sonucu: 0-4

Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.

Hatayspor 11'inde değişiklik

Hatayspor'da maç öncesi sakatlık sorunu yaşandı. Isınma sırasında alt arka adelesinde ağrı hisseden Kamil Ahmet Çörekçi yerine Sadık Baş ilk 11'de başlayacak olup, Muhammed Mert Kayserispor maç kadrosuna dahil edildi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Cardozo’nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 0-1

9. dakikada Riberio’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasında topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı, ceza yayında topu önünde bulan Boudjemaa’nın şutunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kolovetsios geri pasında El Kaabi Arif’e baskı yapınca topu kazandı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda El Kaabi ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı ancak kaleci Bilal bu pozisyonda başarılı oldu.

44. dakikada Thiam sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, penaltı noktasına doğru pasını aktardı, Cardozo’nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Rİberio’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal’da kontrol edemeyince top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

63. dakikada Kaan Kanak’ın soldan kullandığı köşe atışında kale önünde Kevin Soni'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

69. dakikada Kevin Varga’nın sağdan kullandığı köşe atışında Falette'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışını kullanan Gavranovic topu ağlara yolladı. 0-4

Stat: Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Caner Özaral xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Erce x, Sam Adekugbe x (Kaan Kanak dk. 46 x), Burak Öksüz xx, Recep xx, Sadık x (Falette dk. 63 x), Riberio xxx, Onur x (Aabid dk. 46 x), Mehdi Boudjemaa x (Kevin Soni dk. 63 x), Saint Louis xx (Kevin Varga dk. 63 x), Lobjanidze xx, El Kaabi x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kayserispor: Bilal xxx, Carole xx, Kolovetsios xx, Arif xx, Onur Bulut xx, Cardoso xxx (Bertolacci dk. 84 ?), Campanharo xx (Olivier Kemen dk. 80 xx), Thiam xx, Mensah xxx (Yaw Ackah dk. 79 xx), Ramazan x (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), İlhan xx (Gavranovic dk. 64 xx)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Carlos Mane

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44), Bertolacci (dk. 87), Gavranovic (dk. 90 pen.) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Falette (dk. 89) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor)



