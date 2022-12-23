ÖZET | Hatayspor - Giresunspor maç sonucu 1-1

Atakaş Hatayspor'la Giresunspor Süper Lig 'de 15. hafta maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken goller ikinci yarıda geldi. İki takımın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Hatayspor bu sonucun ardından 15 puana yükselirken, Giresunspor'da puanını 16 yaptı. Ev sahibi takım gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

(Maçtan dakikalar)

3. dakika | Ze Luis'in pasında Ruben Ribeiro vuruşu yaptı. Top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

4. dakika | Giresunspor gole yaklaştı. Bajic'in kafa vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

16. dakika | Ribeiro'nun pasında El-Kaabi vuruşu yaptı. Kaleci topu kornere çeliyor.

17. dakika | Vranjes ceza sahası içerisinde korner sonrası topla buluştu ve ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

21. dakika | Giresunspor tehlikeli geldi. Kuwas'ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topun kontrolünü sağladı.

28. dakika | Hatayspor gole çok yaklaştı. Saba Lobjanidze ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

37. dakika | Giresunspor çok etkili geldi. Serginho'nun pasında İspanyol oyuncu Borja Sainz'ın sert vuruşu az farkla dışarı gitti.

39. dakika | Bir kez daha etkili geldi Giresunspor. Campuzano'nun plasesinde topu kornere çelen isim Erce Kardeşler oldu.

40. dakika | İnanılmaz bir gol kaçtı. Alper Uludağ'ın vuruşu direkten döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

50. dakika | Kuwas'ın getirdiği topla Serginho vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarı gidiyor.

GOOOL | 75. dakika Kevin Soni'nin asistinden Bertuğ Yıldırım harika bir gol attı ve Hatayspor 1-0 öne geçti.

84. dakika | Gökrem Sağlam frikik kullandığı frikik kaleci Erce Kardeşler de kalıyor.

85. dakika | Onur Ergün ceza sahası dışından harika vurdu. Onurcan Piri aynı güzellikte kurtarıyor.

GOOOL | 87. dakikada Serginho'nun ortasında Bajic topu ağlara gönderdi. Giresunspor beraberliği yakalıyor.

90+9. dakika | Kevin Soni ceza sahası içinde topla buluştu. Düzgün bir vuruş yaptı ancak top dışarı çıktı.

Hatayspor-Giresunspor 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Riberio, Saba, Ayoub, Ze Luis

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Hatayspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Giresunspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



