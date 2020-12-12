ÖZET | Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1
Hatayspor, Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 6 hafta sonra ilk kez kaybetti. Fatih Karagümrük'te Hatayspor karşısında kırmızı kart gören Badou Ndiaye ve Sabo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig ’in 12. haftasında Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti.
11. dakikada Hatayspor, Selim Ilgaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Artur Sobiech şutunda top direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
65. dakikada Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
75. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle 2-1 öne geçti.
83. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle skoru 3-1'e taşıdı.
88. dakikada Fatih Karagümrük'te Ndiaye kırmızı kart gördü. Ndiaye, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
90+2. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'den sonra Sabo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sabo da, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 6 hafta sonra ilk kez kaybetti.