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ÖZET | Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Hatayspor, Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 6 hafta sonra ilk kez kaybetti. Fatih Karagümrük'te Hatayspor karşısında kırmızı kart gören Badou Ndiaye ve Sabo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

12 Aralık 2020, Cumartesi 13:32 Son Güncelleme:
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ÖZET | Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Süper Lig ’in 12. haftasında Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

11. dakikada Hatayspor, Selim Ilgaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Artur Sobiech şutunda top direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

75. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle 2-1 öne geçti.

83. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

88. dakikada Fatih Karagümrük'te Ndiaye kırmızı kart gördü. Ndiaye, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

90+2. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'den sonra Sabo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sabo da, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 6 hafta sonra ilk kez kaybetti.

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

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