ÖZET Hatayspor-Erzurumspor maç sonucu: 3-0

Atakaş Hatayspor, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle 5. haftada oynanması gerekirken ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurum maçını dün oynadı. Bordo-Beyazlılar rakibini 3-0 yenerek Süper Lig'deki en farklı galibiyetine imza attı. Konuk takım ise teknik direktör değişikliği sonrasında çıktığı ikinci maçı da kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçta Konya'da 2-0 mağlup olan Mavi-Beyazlılar dünkü sonucun ardından averajla düşme hattına geriledi.

Dadaş 8 maçtır kazanamıyor

Ev sahibi ekip aradığı golü 41. dakikada buldu. Rayane'nin şutu kaleciden döndü, tamamlayan Diouf tkopu ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarıya da Atakaş Hatayspor golle başladı. 47'de Akintola'nın pasında Erzurum'dan Osman Çelik topu kendi kalesine gönderdi: 2-0. 58'de sahneye Akintola çıktı. Diouf ile verkaça giren Nİjeryalı oyuncu skoru belirleyen vuruşu yaptı: 3-0. Bu sonucun ardından konuk ekibin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.