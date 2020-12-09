ÖZET | Hatayspor - Erzurumspor maç sonucu: 3 - 0
Hatayspor, erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde farklı geçti. İlk yarı bitmeden Mame Diouf ile öne geçen ev sahibi Hatayspor, Osman Çelik'in kendi kalesine attığı gol ve Akintola ile 3-0 galip geldi. Bu sonuçla Hatayspor evinde yenilmezlik serisini sürdürürken BB Erzurumspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci maçını da kaybetti
Süper Lig’de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-0 yendi. Ligde 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Hatayspor, 15 puana ulaşırken konuk ekibin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. BB Erzurumspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci maçını da gol atamadan kaybetti
Maçtan dakikalar
5.dakikada sol kanattan Novikovas rakibin geçip yerden ortaladı uygun durumda Rashad Muhammed vurmak istedi ancak ıska geçince pozisyondan sonuç gelmedi
10.dakikada sol kanattan korneri Traore kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
İLK TEHLİKE HATAYSPOR! 14.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Mame Diouf vurdu kaleci Farnolle topu iyi takip etti
18.dakikada Ricardo Gomes ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti top kaleyi bulmadı
23.dakikada BB Erzurumspor adına sağ kanattan Cenk Ahmet geldi sert şutu az farkla auta gitti
31.dakikada ceza sahası dışından Aabid vurdu top dışarı gitti
SARI KART! 37.dakikada Hatayspor'dan Adama Traore sarı kart gördü
GOL! Hatayspor 41.dakikada Mame Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti
SARI KART! 43.dakikada Hatayspor'dan Akintola sarı kart gördü
İlk yarıyı Hatayspor 1-0 öne tamamladı
İkinci yarı başladı
GOL! Hatayspor 47.dakikada Osman Çelik'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti
SARI KART! 53.dakikada BB Erzurumspor'dan Cenk Ahmet sarı kart gördü
GOL! Hatayspor 57.dakikada Akintola David'in attığı golle 3-0 öne geçti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada BB Erzurumspor'da Hasan ve Rashad Muhammed çıktı yerine Emrah Başsan ve Ömer Şişmanoğlu girdi
68.dakikada uygun durumda topu alan Ricardo Gomes bekletmeden vurdu şutu kaleyi bulmadı
SARI KART! 76.dakikada Hatayspor'dan kaleci Munir sarı kart gördü
ÖNEMLİ FIRSAT! 77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akdağ uygun durumda şutu dışarı gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Hatayspor'da Mame Diouf çıktı yerine Mirkan Aydın girdi
87.dakikada serbest vuruşu Barbosa kullandı şutu üstten auta gitti
Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 galip bitirdi
Hatayspor - Erzurumspor ilk 11'leri...
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintole, Diouf
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Mina, Hasan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes