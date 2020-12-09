ÖZET | Hatayspor - Erzurumspor maç sonucu: 3 - 0

Süper Lig’de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-0 yendi. Ligde 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Hatayspor, 15 puana ulaşırken konuk ekibin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. BB Erzurumspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci maçını da gol atamadan kaybetti





Maçtan dakikalar

5.dakikada sol kanattan Novikovas rakibin geçip yerden ortaladı uygun durumda Rashad Muhammed vurmak istedi ancak ıska geçince pozisyondan sonuç gelmedi

10.dakikada sol kanattan korneri Traore kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

İLK TEHLİKE HATAYSPOR! 14.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Mame Diouf vurdu kaleci Farnolle topu iyi takip etti

18.dakikada Ricardo Gomes ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti top kaleyi bulmadı

23.dakikada BB Erzurumspor adına sağ kanattan Cenk Ahmet geldi sert şutu az farkla auta gitti

31.dakikada ceza sahası dışından Aabid vurdu top dışarı gitti

SARI KART! 37.dakikada Hatayspor'dan Adama Traore sarı kart gördü

GOL! Hatayspor 41.dakikada Mame Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti

SARI KART! 43.dakikada Hatayspor'dan Akintola sarı kart gördü

İlk yarıyı Hatayspor 1-0 öne tamamladı

İkinci yarı başladı

GOL! Hatayspor 47.dakikada Osman Çelik'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti

SARI KART! 53.dakikada BB Erzurumspor'dan Cenk Ahmet sarı kart gördü

GOL! Hatayspor 57.dakikada Akintola David'in attığı golle 3-0 öne geçti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada BB Erzurumspor'da Hasan ve Rashad Muhammed çıktı yerine Emrah Başsan ve Ömer Şişmanoğlu girdi

68.dakikada uygun durumda topu alan Ricardo Gomes bekletmeden vurdu şutu kaleyi bulmadı

SARI KART! 76.dakikada Hatayspor'dan kaleci Munir sarı kart gördü

ÖNEMLİ FIRSAT! 77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akdağ uygun durumda şutu dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Hatayspor'da Mame Diouf çıktı yerine Mirkan Aydın girdi

87.dakikada serbest vuruşu Barbosa kullandı şutu üstten auta gitti

Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 galip bitirdi









Hatayspor - Erzurumspor ilk 11'leri...

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintole, Diouf

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Mina, Hasan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes



