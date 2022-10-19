(ÖZET) Hatayspor - Düzcespor maç sonucu: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupada günün sürprizini Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya kalan Düzcespor gerçekleştirdi. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek rakibini kupanın dışına itti.

Düzcespor'a deplasmanda galibiyeti getiren goller; 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+6. dakikada Emre Karadağ'dan geldi. Hatayspor, mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümünü kırmızı kart nedeniyle eksik oynamak durumunda kaldı.

Falette atıldı

Konuk ettiği Düzcespor karşısında 31. dakikada 1-0 geri düşen Hatayspor, ikinci yarıda maçı çevirmek adına sahaya çıkarken kırmızı kart şoku yaşadı. Ev sahibi ekipte Simon Falette, 49. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Atsu da kenara geldi

Hatayspor'da 56. dakikada Kevin Varga'nın yerine oyuna giren Christian Atsu da maçı tamamlayamadı ve ev sahibi ekip son bölümü 9 kişi oynamak durumunda kaldı. Hatayspor'un son değişiklik hakkı 83. dakikada Dylan Saint-Louis'nin yerine Sarper Çağlar'ın oyuna girmesiyle tamamlanmıştı.

Üst üste ikinci yenilgi

Düzcespor mağlubiyetiyle kupaya veda eden Hatayspor, resmi maçlarda da üst üste ikinci yenilgisini aldı. Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle deplasmanda Sivasspor ve iç sahada Alanyaspor galibiyetleri alan Hatayspor, ligde oynadığı son karşılaşmada Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Kevin Varga ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arkaya açılan topu Samet kontrol etti ve ceza sahasına pasının gönderdi. Topla buluşan Emre Gündoğdu da topu topu ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada Samet Eker’in sağdan yerden ortasına altı pas çizgisi üzerinde Timur Kosovalı dokundu ancak top arka direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Ruben Riberio ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, direk dibinde kaleci Ömer Faruk son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada Çınar’ın ara pasında topla buluşan Hamit Kulya'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada hızlı gelişen Düzcespor atağında Timur’un pasında topla buluşan Eren Karadağ meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Stat: Hatay

Hakemler: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel

Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Adekugbe, Falette, Recep Yılmaz, Kamil Ahmet, Musa Çağıran, Aabid (Boudjemaa dk. 56), Kevin Varga (Christian Atsu dk. 56), Sadık Baş (Ruben Ribeiro dk. 46), Dylan Saint-Louis (Sarper Çağlar dk. 83), Ze Luis (Bertuğ Yıldırım dk. 72)

Yedekler: Yavuz Boyar, Vranjes, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Düzcespor: Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Osman Boz, Samet Eker, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu (Kamil Güney dk. 79) , Çınar Tarhan, Alperen Özşahin (Hamit Kulya dk. 74), Timur Kosovalı, İlkay İşler (Recep Kalkan dk. 60)

Yedekler: İhsan Efe Çalış, Kağan Köroğlu

Teknik Direktör: Ercüment Çoşkundere

Goller: Emre Gündoğdu (dk. 31), Eren Karadağ (dk. 90+5) (Düzcespor)

Kırmızı kart: Falette (dk. 49) (Hatayspor)

Sarı kart: İlkay İşler, Osman Boz, Timur Kosovalı (Düzcespor), Recep Yılmaz (Hatayspor)