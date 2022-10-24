(ÖZET) Hatayspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 11. haftasında son olarak sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş , deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Volkan Demirel yönetiminde ilk iki maçını kazanan ancak son hafta Karagümrük'e deplasmanda kaybeden Hatayspor, Siyah-Beyazlılar'a zorluk çıkarttı.

Önce penaltı sonra iptal

Zorlu mücadele golle başladı, Kara Kartal henüz 31 saniyede öne geçti. Muleka'nın şık ara pasında Wout Weghorst çaprazdan topu tavana astı, skorboard'u 1-0 yaptı. Bu dakikanın ardından Beşiktaş baskısı devam etti, 11'de Weghorst penaltıyı alsa da pozisyon öncesinde ofsayt olması gerekçesiyle karar iptal edildi. Bu dakikadan sonra Bordo-Beyazlılar oyuna ortak oldu, ilk devre 1-0 sona erdi.

Kaan'dan sürpriz şut

İkinci yarıya ise Hatay hızlı başladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip 51'de Ze Luis'le beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da dengeyi bozmak isteyip, pozisyonlara girse de istediğine ulaşan ekip Hatay oldu. 90'da Kaan Kanak şık bir gol attı ve Bordo-Beyazlılar'a 2-1'i getirdi, maçın skorunu belirledi.

Volkan Demirel'le uçuşa geçtiler

Bu sonuçla eleştiri oklarının hedefinde olan Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı, zirve yolunda yara aldı, 19 puanda kaldı. Hatay ise Volkan Demirel'le 4. maçında 3. zaferini yaşadı, puanını 10'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

1' Muleka'nın ara pasında Weghorst ceza sahası çaprazında topla buluştu, Hollandalı yıldız çok sert tavana doğru vurdu ve kaleci Erce'yi avladı. Beşiktaş 31. saniyede 1-0 öne geçti.

7' N'Koudou uzaklardan vurdu, Erce gole izin vermedi.

PENALTI!

11' Kamil Ahmet Çörekçi ceza alanı içinde Wehgorst'u düşürdü, Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL!

13' Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle penaltı iptal edildi.

43' Rosier sağ kanattan sol ayağıyla uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

45' İlk devrenin sonuna 1 dakika uzatma ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

51' Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet'in ortasında Ze Luis kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

58' Weghorst sol kanattan içeri çevirdi, Cenk Tosun dokundu, yandan aut.

63' N'Koudou, Cenk'e attı, Cenk topukla arkasına bıraktı, Josef ceza yayı üzerinden vurdu, kaleci Erce başarılı.

83' Ceza alanı sol çaprazında N'Koudou vurdu, etkisiz bir şut.

GOL!

90' Kamil Ahmet ceza yayına çevirdi, Riberio rakibini geçmeye çalışırken, Kaan bir anda sürpriz bir şut çıkardı ve Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşma sona erdi.

Hatayspor-Beşiktaş 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst