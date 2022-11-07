(ÖZET) Hatayspor - Başakşehir maç sonucu: 3-3

Süper Lig 'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. İkinci yarısında 5 gol kaydedilen mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada atılan gollerde yapılan bireysel hatalar dikkat çekti.

Hatayspor'un golleri; 12. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım, 75. dakikada Ayoub El Kaabi ve 81. dakikada Ze Luis'ten gelirken Başakşehir'in gollerini; 60. dakikada Bertrand Traore, 65. dakikada Danijel Aleksic ve 90+1. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

İç sahadaki yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Hatayspor, 12. maçı sonunda 11 puana yükselirken deplasmanda üst üste 2. maçında puan kaybı yaşayan Başakşehir ise 12 maç sonunda 24 puana ulaştı.

Maçtan dakikalar:

GOL | 12. dakikada Vranjes’in uzun topunda Ömer Ali Şahiner’in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Okaka’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.

36. dakikada Berkay’ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı kornerde Youssouf Ndayishimiye'nin kafa vuruşu auta gitti.

52. dakikada Hatayspor'da Ze Luis, ceza sahası içinde vuruşunu yaparken top Youssouf Ndayishimiye'den döndü ama sonrasında Ze Luis, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bu kez de vuruşunda kaleci Volkan Babacan, başarılı oldu.

GOL | 60. dakikada Danijel Aleksic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bertrand Traore, yakın direk dibine yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

63. dakikada Başakşehir'de sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar'nın vuruşunda top direkten döndü.

GOL | 65. dakikada Başakşehir'de Bertrand Traore'nin ortası savunmadan sekerek uzaklaştırılamadı. Ceza sahası içinde sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar'nın içeri çevirdiği topta Danijel Aleksic, altı pas içinde yaptığı vuruşla golü buldu: 1-2.

70. dakikada Hatayspor'da Onur Ergün, pasıyla ceza sahası içindeki Saba Lobjanidze'yi topla buluşturdu. Uygun pozisyondaki Lobjanidze, takım arkadaşını görmek isterken Başakşehir savunması araya girdi.

GOL | 75. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin geri pasında Volkan Babacan, çalım atmak isterken Ayoub El Kaabi topa dokundu. Kaleye paralel şekilde sola açılan topu yetişen Ze Luis içeri çevirdi ve Ayoub El Kaabi altı pasta yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

GOL | 81. dakikada Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in de çabasıyla sağ kanatta çabuk kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Saba Lobjanidze'nin ortasında ceza sahası içinde ön direkteki isimlerin müdahale edememesi sonrası vuruşunu yapan Ze Luis, takımını öne geçirdi: 3-2.

GOL | 90+1. dakikada Başakşehir'de sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında kimsenin dokunamadığı top ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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Hatayspor-Başakşehir ilk 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben, Kaan, El Kaabi, Bertuğ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Aleksic, Deniz, Berkay, Mounir, Okaka