(ÖZET) Hatayspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-2

Hatayspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Bir tarafta Süper Lig 'de 3 maçtır kazanamayan Bordo-Beyazlılar, diğer tarafta ise 8 karşılaşmadır galibiyete hasret kalan Kırmızı-Beyazlılar'ın kapışmasında Antalya ekibi oldu.

45'te Fatih Kuruçuk gördüğü kırmızı kartla Hatayspor'u 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda rakibinin de 10 kişi olmasıyla baskılarını artıran Kırmızı-Beyazlılar aradığı golü 83'te Alassane Ndao ile buldu. 87'de Haji Wright skoru 2-0 yaptı ve çeyrek final biletini Antalyaspor'a getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK 20 DAKİKA GOLSÜZ GEÇİLDİ | Hatayspor-Antalyaspor maçının ilk 20 dakikasında karşılıklı ataklar olsa da, gol sesi çıkmadı.

KIRMIZI KART | Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kurucuk 26'da gördüğü sarı kartın ardından 45'te de bir kart gördü ve oyundan atıldı. Hatay'da 45'te Mahmoud Kahraba ve Mame Diouf da sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı başladığı gibi sona erdi.

İkinci devrede ilk düdük çaldı.

GOL | 82'de sol kanattan ceza alanına atılan topla Ndao buluştu, yıldız futbolcu, döndü vurdu ve Kırmızı-Beyazlılar'a 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

GOL | 87. dakikada Fredy'nin pasında savunma arkasına sarkan Wright kaleci Munir'in sağından vurdu ve ağları sarstı. Skor 2-0.

Maçın sonuna +4 eklendi.

Karşılaşma sona erdi. Çeyrek final bileti Antalyaspor'un!

Hatayspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Falette, Fatih, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kahraba, Sadık, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis

Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray, Doğukan, Veysel, Milosevic, Poli, Hakan, Wright, Ghacha, Gökdeniz

Hatayspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Hatayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Eyüpspor maçını penaltılarda 5-4 kazandı, 5. turda Bursaspor 'u Menemenspor'u 1-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan giren giren Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0'la geçti. 4. turda Amed Sportif'i 4-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, 5. turda Giresunspor'a 2-1'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.