(ÖZET) Hatayspor - Altay maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırladı.

10. dakikada Altay, Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti.

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

38. dakikada Sadık’ın sağdan ceza sahasına ortasına El Kaabi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafa ile indirdi. Dylan Louis’in şutunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Benzia’nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mame Diouf'un kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lis'ten döndü.

62. dakikada Thaciano’nun uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üst direkten döndü.

75. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasına ceza sahasında El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

85. dakikada Sadık’ın sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa ile indirdi, El Kaabi kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze’nin soldan ortasında topu alan Bertuğ ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Altay, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

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Henüz kesinleşmedi

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.

Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

Altay'ın kalan maçları

Giresunspor

Trabzonspor (d)

Kasımpaşa