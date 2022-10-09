(ÖZET) Hatayspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Burak Öksüz'ün attığı golle Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşan Hatayspor, Alanyaspor'u da yenerek yeni hocası Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapmış oldu.

Ligde ilk iç saha galibiyetini alan Hatayspor, 8 maç sonunda 7 puana ulaşırken Alanyaspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Hatayspor atağında, Kaan Kanak'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22. dakikada gelişen Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunda kaleci Erce bir kez gole izin vermedi.

26. dakikada Hatayaspor savunmasının arkasına gönderilen topa Ahmed Hassan hareketlendi, ancak son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Hatayspor'da soldan Kaan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Kerim vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Kerim Alıcı’nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumdaki Kaan, sol ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Runarsson gole izin vermedi.

51. dakikada tekrar atak tazeleyen Hatayspor’da Onur Ergün ceza sahası yayının biraz gerisinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top yan direkten geri geldi.

66. dakikada Hatayspor'da Rayana Aabid'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşa Ognjen Vranjes'in kafayla dokunuşu etkisiz oldu ve top kaleci Runar Runarsson'da kaldı.

68. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından dönerek yaptığı vuruşu kaleci Erce Kardeşler çıkarırken dönen topta Efecan Karaca'nın vuruşunda da yine Erce başarılı oldu fakat ikinci pozisyona ilişkin ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GOL | 72. dakikada Hatayspor'da Onur Ergün'ün sağ kanada uzun pasına Kevin Varga'nın gelişine yaptığı ortada ön direkte estetik bir vuruşa imza atan Burak Öksüz, takımını öne geçirdi: 1-0.

Alanyaspor beraberliğe yaklaştı

80. dakikada Alanyaspor'da Famara Diedhiou'nun sol kanattan yaptığı yerden ortada arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

84. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde uygun pozisyondaki Oğuz Aydın'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Ahmed Hassan, Erce'yi geçemedi

90. dakikada Alanyaspor'da Pedro Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın altı pas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler bir kez daha başarılı oldu.

90+3. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın penaltı noktasına çevirdiği topu Efecan Karaca istediği gibi kontrol edemedi ve Hatayspor savunması, topu uzaklaştırdı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Hatayspor, mücadeleden 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

-

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Vranjes, Burak Öksüz, Kerim Alıcı (Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi), Kaan Kanak, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid (Dk. 86 Musa Çağıran), Lobjanidze (Dk. 86 Adekugbe), El Kaabi (Dk. 86 Ze Luis), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 69 Varga)

ALANYASPOR: Runarsson - Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 77 Rassoul), Pedro Pereira, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 78 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Lusamba), Doumbia, Efecan Karaca, Candeias (Dk.54 Oğuz Aydın), Koka

GOL: Dk. 72 Burak Öksüz (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Boudjemaa, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor) - Efecan Karaca, Balkovec (Alanyaspor)