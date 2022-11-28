2022 Dünya Kupası H Grubu'nda kritik mücadelede Güney Kore ile Gana Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Athony Taylor'ın yönettiği mücadelenini ilk yarısında sahada tam anlamıyla Gana rüzgarı vardı.

24. dakikada Salisu'nun attığı golle 1-0 öne geçen Gana, bu golden 10 dakika sonra Mohammed Kudus'un attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Gana'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEY KORE'DEN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya Güney Kore fırtına gibi girdi. 58. dakikada Cho'nun attığı golle farkı bire indiren Asya temsilcisi, bu golden üç dakika sonra bir kez daha Cho ile beraberliği yakaladı.

GANA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Üç dakikada yenilen iki golün şokunu çabuk atlatan Gana, 68. dakikada Mohammed Kudus'un ikinci golüyle mücadelede yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gana sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından Gana üç puan ve maç fazlasıyla grubun zirvesinde yer aldı. Güney Kore ise bir puanla son sırada bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile de Portekiz karşılaşacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maç başladı.

18. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Son'un sert bir şekilde ön direğe gönderdiği top savunmadan sekerek kornere gitti. Güney Koreli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi, ancak hakem oyunu devam ettirdi.

24. dakikada Jordan Ayew'in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği top Güney Kore savunmasından sekerek Salisu'nun önünde kaldı. Salisu'nun yaptığı vuruşta top filelere gönderdi.





33. dakikada sol kanatta topla buluşan Jorfan Ayew'in ceza sahasına gönderdiği topu Kudus kafayla filelere gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Güney Kore'de Cho'nun kafa vuruşunda kaleci Zigi muhteşem bir refleksle topu köşeden çıkardı.

58. dakikada Lamptey'e baskı yaparak topu kapan Lee Kang-In'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Cho filelere gönderdi.





61. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Kim Jin-Su'nun ceza sahasına ortaladığı topu Cho kafayla filelere gönderdi. Skora denge geldi.

69. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mohamed Kudus'un yerden yaptığı vuruşta top filere gitti. Gana yeniden öne geçti.





Güney Kore-Gana 11'leri:

Güney Kore: Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Jung, Hwang, Son, Cho, Kwon, Jeong.

Gana: Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Partey, Abdul Samed, Kudus, Andre Ayew, Inaki Williams, Jordan Ayew.



