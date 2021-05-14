ÖZET | Granada - Real Madrid maç sonucu: 1-4

İspanya La Liga'da lider Atletico Madrid'in gerisinde olan Real Madrid, şampiyonluk yarışı için mücadelesine devam ediyor. 36. hafta karşılaşmasında Madrid, Granada'ya konuk oldu.

Eflatun beyazlılar maça etkili başladı ve 17. dakikada Luka Modric'in golüyle 1-0 öne geçti. Los Galacticos, 45. dakikada Rodrygo'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında gol sesi çıkmadı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ev sahibi Granada, Jorge Molina'nın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Bu golden kısa bir süre sonra, dakika 75'te Alvaro Odriozola Madrid'i 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Madrid'in attığı golden bir dakika sonra Karim Benzema, 76'da maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-4.

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 78'e çıkararak 2. sıraya yükseldi. Granada ise 45 puanla 10. sırada kaldı.

Son 2 hafta kala Madrid'in, Atletico ile arasındaki 2 puan fark bulunuyor.