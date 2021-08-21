ÖZET Göztepe-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Malatya'nın golünü 55. dakikada Tetteh kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

Göztepe-Malatyaspor maçı başladı.

15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını iptal etti.

21. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Malatyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında topla ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarptı ve kornere çıktı.

38. dakikada sol kanatta Soner'in aktardığı topla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Beykan'ın şutunda, kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan ceza alanına çevrilen topu arka direkte Beykan indirdi, Ndiaye'nin şutu direkten geri döndü.

54. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatya atağında Mustafa ceza alanı dışından sert vurdu top az farkla yandan auta gitti.

GOL! 55. dakikada Sol kanattan gelişen Yeni Malatya atağında Tetteh çaprazdan ceza alanına girdi rakibinden kurtulup şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 0-1

kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Göztepe-Yeni Malatyaspor 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hagez, Jospin

Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 7 Mart 2020 yılında Medipol Başakşehir maçında taraftarıyla oynayan Göztepe, 533 gün sonra Gürsel Aksel Stadyumu’nda taraftarıyla buluştu. İzmir temsilcisi, 26 Ocak 2020’de kapılarını açan stadında yalnızca 3 maçını seyircili oynamıştı.

Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11’inden tek değişiklik yaptı. Tijanic’i kızağa çeken Karaman bu oyuncunun yerine Beykan’a ilk 11’de şans verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Kahraman, Lourency, Baku ve Atakan da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Karaman, teknik direktörlük kariyerinde kulüp takımlarında 200’üncü karşılaşmaya çıktı.

Karşılaşmadan önce 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda paralel barda bronz madalyayı kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan onurlandırıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Arıcan’a saha içinde plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ‘Göztepe’nin gururu Ferhat Arıcan’ diye tezahürat yaparak Arıcan’ı bağrına bastı.

Konuk Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, geçen hafta oynadıkları ve 5-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Buz, Rahman Buğra Çağıran’ın yerine Jospin’e formayı verdi. Malatya temsilcisinde hafta içinde Fenerbahçe ’den transfer edilen Sadık Çiftpınar da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.





Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



