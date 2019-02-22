(ÖZET) Göztepe-Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2-1'lik skorla kazanaran 2 hafta sonra rahat bir nefes aldı.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti. Göztepe ise 25 puanda kaldı.

İŞTE LİGDE OLUŞAN PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

5. dakikada Berkan’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Castro’nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı’ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı’nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı’ya aktardı. Yusuf Yazıcı’nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto’dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor ayağa paslarla etkili geldi. Ceza alanı içinde Ekuban'dan pası alan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan vurdu, kaleci Beto iki hamlede topu kontrol etti.

60. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Sosa ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top kaleci Beto'nun kollarında kaldı.

69. dakikada Serdar Gürler ceza sahası içerisinde yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı olduğunu söyledi. Deniz Kadah, kalecinin sağına doğru sert vurdu. Uğurcan köşeyi doğru tahmin etse de penaltıyı çıkaramadı.

73. dakikada Trabzonspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Rakip ceza alanında topu alan Nwakaeme'nin geriye doğru çıkardığı pasta Abdülkadir Parmak yay üzerinden gelişine çok sert vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu.

90. dakikada Göztepe'de savunma oyuncusu Kadu, topu kendi ağlarına gönderince Trabzonspor skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanattan köşe gönderine doğru topu süren Yusuf Yazıcı nefis bir topuk pasıyla Abdülkadir'i gördü. İçeri sokulan Abdülkadir'in kale önüne gönderdiği topa Kadu ters bir vuruş yaptı ve kendi ağlarını sarstı.

Maçın 11'leri

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar Gürler, Yasin, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi Göztepe, Trabzonspor karşısında son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 6 değişiklik yaptı.

Ligde 23. haftaya düşme hattındaki MKE Ankaragücü’nün 1 puan önünde giren Göztepe’de son oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre ilk 11’inde 6 farklı isim mücadele etti. Teknik direktör Kemal Özdeş, sakatlığı bulunan Lumor Agbenyenu’nun yanı sıra Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran, Halil Akbunar ve Deniz Kadah’ın yerine Berkan Emir, Kadu, Celso Borges, Serdar Gürler, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome’a şans verdi.

Trabzonspor’da 3 değişiklik

Maç kadrosunda 16 ismin bulunduğu Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Kaleci Arda Akbulut’un yanı sıra Vahid Amiri ve Abdülkadir Ömür’ün yerine Uğurcan Çakır, Abulkadir Parmak ve Filip Novak forma giydi.

Trabzonspor’un İzmir kafilesinde yer alan oyunculardan Vahid Amiri ve Muzaffer Cem Kablan maç kadrosunda yer almadı. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.