(ÖZET) Göztepe-Rizespor maç sonucu: 1-7

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasının kapanış maçında TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe ile kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Rizespor için umutların devam etmesi adına çok kritik olan bu karşılaşmanın henüz 7. dakikasında İzmir ekibi Makana Rudi Baka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kâbus gibi maça başlayan Karadeniz ekibi 16'da Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle şoku üstünden attı. 3 dakika sonra yani 19'da Papiss Cisse sahneye çıktı, Rizespor'u 2-1 öne geçirdi. 34'te Gedson Fernandes harika bir golle ilk yarının sonucunu belirledi: 1-3.

İkinci devreye de Atmacalar hızlı başladı. 53'te Gedson Fernandes bir kez daha kaleci Piric'i avladı, skoru 4-1'e getirdi. 68'de Yusuf Sarı 5., 78'de Joel Pohlanpalo 6. golü kaydetti. Skoru belirleyen golü ise 88'de Ronaldo Mendes attı: 1-7.

İzmir'den mağlubiyetleri dönmesi durumunda küme düşecek olan Rize bu sonuçla 33 puana yükseldi ve umutlarını sürdürdü. Göztepe ise prestij maçında evinde taraftarı önünde ağır bir yenilgi alarak 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

7' Sol kanattan Halil ceza sahasına doğru girerken arka direkteki Baku'yu gördü, Baku vurdu, Gökhan çıkardı seken topu yine Baku tamamladı: 1-0.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI!

13' Bolasie savunma arkasına sarkan Cisse'ye derin oynadı, Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

GOL!

16' Yusuf Sarı sağ kanattan çalımlarla çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top Kahraman Demirtaş'a çarpıp ağlara girdi: 1-1.

GOL!

20' Yusuf sağ kanatta rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı, seken topu Cisse aldı, rakibini çalımlayıp ceza alanına giren Cisse yerden sağ köşeye doğru vurdu ve fileleri sarstı: Skor şimdi 2-1!

GOL!

34' Yusuf Sarı orta sahanın hemen ortasından topu alıp sol kanattan bindiren Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli yıldız topu sürerken, ceza yayına girmeden vurdu, Piric'i avlamayı başardı. Rize harika golle skoru 3-1'e getirdi.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

BİR GOL DAHA!

53' Gökhan Gönül sağ kanattan yay üzerine ortayı yaptı, Cisse kafayla ara pası gönderdi, Gedson sağ çaprazdan yakın mesafeden Piric'i bir kez daha mağlup etmeyi başardı: 4-1.

GOL!

68' Yusuf Sarı sağ kanattan yaya doğru çalımlarla gelip, yerden şık vurdu ve farkı 5'e çıkarttı. Golün asisti de 2 golle günün yıldızı olan Gedson Fernandes'ten...

73' Rizespor atağında Tyler Boyd sağ kanattan uzak direğe şansını denedi ancak top az farkla dışarda.

76' Bu kez Göztepe'de Moubandje sol kanattan uzak direği düşündü ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

78' Boyd sol kanatta topla buluştu, ceza sahası içindeki Pohjanpalo'yu gördü. Finli oyuncu, Mihojevic'i arkasına aldıktan sonra yerden sağ köşeye net vurdu ve farkı 6'ya çıkaran golü kaydetti: 1-6.

GOL İPTAL!

85' Göztepe'de Ege Özkayımoğlu ceza sahası çizgisi üzerinden uzak direğe şık bir gol vuruşu yaptı ancak öncesinde ofsayt bayrağı havada.

RİZE'DEN BİR GOL DAHA!

88' Ronaldo Mendes sağ kanattan içeri kesti, savunma uzaklaştırdı, Göztepe'li Furkan'ın hatasında top yine Mendes'in önünde kaldı, Mendes çizgi üzerinden vurdu ve skoru 7-1 yaptı.

90' Mücadelenin sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Esat Sancaktar (xx), Ali Tuna (xx)

GÖZTEPE: Piric (x) - Murat (x), Atakan (xx), Kahraman (x), Moubandje (xx), Tijanic (x) (Dk. 85 Furkan), Yalçın (x), Halil (x) (Dk. 67 Ege x), Baku (xx) (Dk. 67 Efe Can x), Lourency (x) (Dk. 46 Mihojevic x), Jahovic (x) (Dk. 46 Di Santo x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx) - Gökhan Gönül (xxx), Ponck (xx), Emirhan (xxx), Eren (xx), Phiri (xx), Gedson Fernandes (xxxx) (Dk. 71 Mendes xx), Yusuf (xxx) (Dk. 81 Deniz), Sabo (xx) (Dk. 81 Kubilay), Bolasie (xx) (Dk. 63 Boyd x), Cisse (xxx) (Dk. 71 Pohjanpalo xx)

GOLLER: Dk. 7 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman (K.K), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve Dk. 53 Gedson Fernandes, Dk. 68 Yusuf, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 89 Mendes (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Lourency (Göztepe)

Göztepe-Rizespor 11'ler:

Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tijanic, Baku, Halil, Jahovic, Lourency

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf Sarı, Cisse, Bolasie