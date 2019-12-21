Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, Galatasaray’ı konuk etti.

İzmir ekibi, 9. dakikada Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar ile bulduğu goller sonucunda rakibini 2-1 mağlup ederken Galatasaray’ın tek golü ise 27. dakikada Lamine Gassama’nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Bu sonuçla Göztepe, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini dindirirken puanını da 23’e yükseltti. Son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstür

MAÇTAN DAKİKALAR

SARI KART | Karşılaşmanın 5. dakikasında Göztepe ceza sahasının hemen önünde Gassama, Marcao'nun ayağına basarak faul yaptı ve bu hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

6. dakikada kazanılan frikikte Selçuk İnan'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

GOL | 9. dakikada sağ kanattan kullanılan Göztepe kornerinde ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan Titi kafa vuruşuyla topu altı pasın üzerine indirirken Jerome, boş kaldığı anda tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

12. dakikada Belhanda'nın sağ kanatta hareketlenen Feghouli'ye attığı pas sonrası Cezayirli oyuncunun tekte yaptığı ortaya ön direkte Falcao dokunurken top uzak kale direğine yakın şekilde auta gitti.

21. dakikada Göztepe'nin sağ kanadında Gassama'nın pasına hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içinde son çizgide topu içeri çevirme çabasına Muslera engel oldu. Uzaklaşan topa ceza sahası dışından Soner'in yaptığı vuruş auta gitti.

25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Serdar Gürler'in yaptığı vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

GOL | 27. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Beto, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Sonrasında altı pasın sol çizgisinden Selçuk İnan, tekrar topu içeri çevirirken Babel'in kafa vuruşu altı pasta Gassama'nın ayağına çarparak ağlarla buluştu. Gassama'nın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi: 1-1.

Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı!

32. dakikada Göztepe'nin Galatasaray yarı sahasına yerleştiği pozisyonda Belhanda'nın uzun topuna hareketlenen Babel, ceza sahası sol çaprazına pasını yolladı. Topla buluşan Feghouli'nin çok net pozisyonda sol çaprazdan kaleye yaklaşarak yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Göztepe'de Serdar Gürler, topla birlikte hareketlenerek sol çaprazdan Muslera ile karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Serdar, aut ile sonuçlanan pozisyonda Mariano ile girdiği mücadele sonrası penaltı beklese de Serkan Tokat devam kararı verdi.

36. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Serdar Gürler'in ortasına Andre Castro kafayı vurdu ve top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Göztepe, etkili geldi. Sağ kanattan gerçekleşen atakta sol çapraza doğru yapılan ortaya Halil Akbunar, ceza sahası içinde uygun pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaptı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

49. dakikada Galatasaray'da Selçuk İnan'ın kaybettiği top sonrası Göztepeli Halil Akbunar, ceza sahasına topla yaklaşırken uzaktan yaptığı vuruş dışarı gitti.

56. dakikada Göztepe'nin soldan geliştirdiği atakta Schwechlen içeri ortaladı. Galatasaray savunmasında Marcao'nun kafasından seken topla altı pasın sol çaprazında Halil Akbunar buluştu. Çok uygun pozisyonda yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

SARI KART | 57. dakikada Marcao ile hava topu mücadelesi sırasında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle Göztepe'de Cameron Jerome sarı kart gördü.

58. dakikada bu kez Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya Babel altı pasta kötü bir kafa vuruşu yaptı ve top üstten dışarı gitti.

GOL | 61. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kulllandığı serbest vuruşun dönüşünde Göztepe bir kontratak şansı yakaladı. Halil Akbunar ve Serdar Gürler arasındaki paslaşma sonrası Halil, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

63. dakikada yine Göztepe hızlı gelişen hücumda etkili oldu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in şutu Muslera'da kaldı.

SARI KART | 67. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, Mariano'ya sağ kanatta yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray'da Selçuk İnan'ın yerine Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

SARI KART | 75. dakikada Feghouli'nin Göztepe'nin soldan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'în yüzüne müdahalesine hakem Serkan Tokat sarı kart gösterdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da Belhanda çıkarken Adem Büyük oyuna girdi.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler’in vuruşunda, direğe çarpıp geri dönen top Muslera’da kaldı.

78. dakikada Adem Büyük'ün pasında Falcao, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Net pozisyonda yaptığı vuruşu Beto çıkarırken bu Galatasaray'ın maçtaki ilk isabetli şutu oldu.

80. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bomboş durumda Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Göztepe'de 82. dakikada Halil Akbunar oyundan çıkarken Yalçın Kayan oyuna giren isim oldu.

SARI KART | 83. dakikada Göztepe'de Ömer Bayram'a ceza sahası önünde sert bir müdahalede bulunan Titi, sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Göztepe'de Cameron Jerome'un yerine Deniz Kadah oyuna girdi.

SARI KART | Galatasaray'da 89. dakikada Marcao, topsuz alanda Schwechlen'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+4. dakikada Castro oyundan çıkarken Celso Borges oyuna girdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig | Göztepe: 2 - Galatasaray: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 82 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90 4 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome (Dk. 88 Deniz Kadah)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Adem Büyük), Ömer Bayram, Babel (Dk. 84 Emre Taşdemir), Falcao

Goller: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Gassama, Dk. 57 Jerome, Dk. 67 Halil Akbunar, Dk. 83 Titi (Göztepe), Dk. 75 Feghouli, Dk. 89 Marcao (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre takımında zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligde bundan önceki maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın yerine Selçuk İnan’a forma verdi.

Selçuk İnan ligdeki Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği müsabakalarının ardından 3. kez ilk 11’de şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde tamamı yerli 6 oyuncu yer aldı.

- Muslera 350. maçında

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı.

Galatasaray’da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114’ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig’de Manisaspor’a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray’da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

- Göztepe’de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da ligde 3-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti. Göztepe’de cezasını tamamlayan Soner Aydoğdu, Celso Borges’in yerine oynarken, cezalı Berkan Emir’in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.

Ligin ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında ilk 11’de forma şansı bulan Leo, 13 hafta aradan sonra 16. haftada Galatasaray karşısında yer aldı.

- Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na veda

Süper Lig’de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayan Göztepe’nin, Galatasaray karşılaşması bu stattaki son maçı olabilir.

Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

- "Bir atkı bir oyuncak" kampanyası

Türk Kızılay ve Göztepe iş birliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu sene de Galatasaray maçında sürdürüldü.

Göztepeli taraftarlar sarı-kırmızılı kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı takip etti.