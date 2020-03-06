(ÖZET) Göztepe – Başakşehir maç sonucu: 0-3

Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir’i konuk etti.

Başakşehir; 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Enzo Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir’de Alexandru Epureanu, karşılaşmanın 83. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Başakşehir, puanını da 52 yaparak haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

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Göztepe’nin iç sahadaki 5 maçlık yenilmezlik serisi ise bu mağlubiyet ile sona erdi ve Sarı-Kırmızılılar, 34 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, yeni stadında da ilk yenilgisini almış oldu.

GÖZTEPE'NİN MAÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Visca’nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.

27'nci dakikada Visca’nın sağ kanattan ortaladığı topa Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

33'üncü dakikada İrfan’ın ara pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Demba Ba’nın yerden şutundan sonuç gelmedi.

40'ıncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın ortaladığı topa Demba Ba voleyi vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in pasında Visca sert vurdu, kaleci Beto topu güçlükle çeldi.

57'nci dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kontratağa kalkan Başakşehir’de Demba Ba’nın pasıyla buluşan Crivelli bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2.

74'üncü dakikada Visca’nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Aleksic ortaladı, Leo’nun üzerinden kafayı vuran Demba Ba pozisyondan sonuç alamadı.

83'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında gole giden Jerome’u düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada kaleci Beto ile karşı karşıya kalan İrfan sonucu belirledi: 3-0.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (xx), Borges (x), Titi (xx), Leo (x), Castro (x), Soner (xx), Napoleoni (x) (Dk. 79 Mossoro), Serdar (x) (Dk. 30 Tripic x), Halil (x) (Dk. 60 Wilczek x), Jerome (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xx), Epureanu (xx), Skrtel (xxx), Clichy (xx), Mahmut (xxx), İrfan (xxx), Aleksic (xxx) (Dk. 83 Berkay), Visca (xxx) (Dk. 86 Ponck x), Crivelli (xxx) (Dk. 89 Mehmet Topal), Demba Ba (xxxx)

GOLLER: Dk. 40 Demba Ba, Dk. 57 Crivelli, Dk. 90+3 İrfan (Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Epureanu (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Soner (Göztepe) - Mahmut (Başakşehir)