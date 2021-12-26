ÖZET | Göztepe - Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 19. haftasında Göztepe , sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma sahalarda ender görülebilecek bir gol sonucunda 1-1 beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 16. dakikada attığı çok şık golle öne geçmiş ve ilk yarıyı da önde kapatmıştı. 78. dakikada Adana Demirspor savunmasındaki hata sonucunda Joher Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

3 haftalık mağlubiyet serisi bu beraberlikle son eren Göztepe, 19 maç sonunda 15 puana ulaşırken 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 19 maç sonunda 30 puan elde etmeyi başardı.

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Maçtan dakikalar

Balotelli'den muhteşem gol!

GOL | 16. dakikada Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın uzaklaştırmak istediği top Birkir Bjarnason'da kaldı. Sonrasında İrfan Can kalesine dönerken Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mario Balotelli'nin müthiş şutu ağlara gitti: 0-1

19. dakikada Adana Demirspor, hızlı gelirken Bjarnason'un pasında topla buluşan Mario Balotelli, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yine şık bir vuruş yaparken bu kez İrfan Can, önemli bir kurtarışa imza attı. Dönen topta Yunus Akgün'ün vuruşunda ise savunma topun önüne yatarak gol izni vermedi.

41. dakikada Lourency’nin pasında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu atan Kerim Alıcı, topu az farkla auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor, Göztepe karşısında 1-0 önde tamamladı.

Jahovic direği geçemedi!

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı topta altı pas üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Adis Jahovic'in bomboş pozisyonda gelişine yaptığı sert vuruş üst direkten dışarı gitti.

65. dakikada Bjarnason'un kafayla içeri çevirdiği topta Tayyip Talha ile anlaşamayan Matias Vargas, altı pas üzerinde topa istediği vuruşu yapamadı. Sonrasında Gökhan İnler'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı az farkla üstten dışarı gitti.

İnanılmaz hata!

GOL | 78. dakikada Göztepe'de Obinna'nın taşıdığı top, ayağından açıldı. Joher Rassoul, topu almak için kalesinden çıkan Muric'i görmedi ve attığı geri pas kendi kalesinde ağlara gitti: 1-1

90+7. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Younes Belhanda'nın sert şutunu İrfan Can, köşeden çıkarmayı başardı.

Göztepe - Adana Demirspor maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

GÖZTEPE: İrfan Can - Kerim, Arslanagic (Dk. 76 Yalçın), Atınç, Wilker, Berkan (Dk. 63 Burekovic), Nwobodo, Soner, Tijanic (Dk. 63 Tijanic), Lourency (Dk. 90+4 Ege), Jahovic (Dk. 63 N'Diaye)

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Tarık (Dk. 71 Rassoul ), Samet, Tayyip (Dk. 79 Semih), Kaan, Gökhan (Dk. 65 Deli ), Stamboli, Yunus, Bjarnason, Vargas (Dk. 65 Belhanda), Balotelli (Dk. 46 Assombalonga )

GOLLER: Dk. 78 Rassoul (KK) (Göztepe) - Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Lourency, Arslanagic (Göztepe) - Gökhan (Adana Demirspor)