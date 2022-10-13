(ÖZET) Glasgow Rangers-Liverpool maç sonucu: 1-7

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, İskoçya'da Rangers'a konuk oldu. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Rangers oldu ve 17. dakikada Arfield'ın golüyle güçlü rakipleri karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 7 dakika sonra Roberto Firmino maça dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.

Salah girdi hat-trick geldi

İkinci yarı adeta gol yağmuruna sahne oldu! 55'te Firmino Kırmızılar'ı 2-1 öne geçiren golü attı. 66. dakikada iki golün sahibi Firmino bu kez asist yaptı ve Nunez'in golü ile İngiliz ekibi 3-1 öne geçti.









Mücadeleyi yedekler arasında takip eden Salah, 68. dakikada oyuna girid ve maçın gidişatını değiştiren isim oldu. Mısırlı yıldız, 75, 80 ve 81'de sahneye çıkarak hat trick yaptı ve skor 6-1 oldu. Maç boyunca çok çalışan ve etkili pozisyonlar üreten Harvey Elliot karşılaşmanın skorunu belirledi: 7-1.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 9'a yükseltirken dördüncü maçlar sonunda Rangers puansız kaldı. Sezon başında Beşiktaş 'tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken süre bulamadı.

Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Rangers Napoli'nin konuğu olacak. Liverpool ise Ajax deplasmanına gidecek.







