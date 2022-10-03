(ÖZET) Girona-Real Sociedad maç sonucu: 3-5

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Sociedad, Girona'ya konuk oldu. Mücadele golle başladı. Perdeyi açan isim ise Alexander Sörloth oldu. 2019-2020 sezonunda Trabzonsor forması giyen ve 33 gol, 11 asistlik performansıyla yıldızlaşan Norveçli golcü 8. dakikada Sociedad'ı 1-0 öne geçirdi. Girona, Mavi-Beyazlılar'a yanıtı hızlı verdi.

23'te Rodrigo Riquelme ve 27'de Arnau Martinez sahneye çıktı, ev sahibi ekip bir anda durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı tam bu skorla sona erecek derken, 42'de Sörloth bir kez daha kaleci Juan Carlos'u avlamayı başardı ve devre 2-2 sona erdi.

İkinci devre de golle başladı, Girona 48'de Valentín Castellano'nun sayısıyla skoru 3-2'ye getirdi, skor üstünlüğünü sağladı. 66'da Brais Mendez önce beraberliği aldı, 71'de Martín Zubimendi galibiyetin fitilini ateşledi ve 85'te Takefusa Kubo maçın skorunu belirledi: 3-5.