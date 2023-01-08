ÖZET | Giresunspor-Ümraniyespor maç sonucu: 0-1

Giresunspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Ümraniyespor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte maçın özeti...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Giresunspor-Ümraniyespor maçı başladı.

14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

17. dakikada Alper Uludağ atağı çıktı ve yerden ceza sahasına doğru ortaladı, savunmadan seken top Serginho'nun önünde kaldı, Brezilyalı futbolcunun şutu direğin yanından auta gitti.

SERKAN PARMAKLARININ UCUYLA

30. dakikada Kuwas'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hayrullah orta yapmak istedi ama savunmadan sekti, dönen top yine Hayrullah'ın önünd ekaldı ve kaleye doğru gönderdiği şutu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

37. dakikada Giresunspor’da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz’i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.

41. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

69.dakikada Ümraniyespor'da Popov'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın şutu auta gitti.

79. dakikada Kartal'ın pas hatası sonrasında Giresunspor atağı başladı. Campuzano'nun pasında Bajic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

ÜMRANİYE ÖNE GEÇTİ!

83. dakika kullanılan köşe vuruşunda arka direkte bir karambol yaşandı. Topa son vuran Antonio Mrsic, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ümraniyespor sahadan üç puanla ayrıldı. Böylece Ümraniyespor 3 maçlık yenilmeme serisi yakaladı.

Giresunspor-Ümraniyespor 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut

Giresunspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Çotanak Stadı'nda oynana ve 16.00'da başlayaN Giresunspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanIYOR. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.