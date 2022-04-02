ÖZET | Giresunspor - Sivasspor maç sonucu: 2-2

Düşme potasının hemen üstünde 38 puanı bulunan Giresunspor'la Demir Grup Sivasspor 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sivasspor karşılaşmada 2-0 öne geçti ancak Giresunspor Umut Nayır'ın golleriyle durumu 2-2 yaptı.

Ev sahibi takımın gollerini 73 ve 80. dakikalarda Umut Nayır atarken Sivasspor'un gollerini 39. dakikada Kayode ve 42. dakikada Max Gradel kaydetti.

Bu sonucun ardından Giresunspor 39 puana yükselirken, Sivasspor ise 41 puana çıktı.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

9. dakika | Chiquinho'nun ortasında Alexis kafa vuruşunu yaptı. Top dışarıya çıktı...

11. dakika | Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta Yatabare kafayı vurdu top kaleci Okan'da kaldı.

14. dakika | Sivasspor sağ kanattan Kayode ile etkili geldi. Onun ortasında rakip savunma son anda topu uzaklaştırdı.

GOOOL | 39. Dakika Uğur Çifçi'nin ortasında Kayode topu ağlara gönderdi. Sivasspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

GOOOL | 42. dakika Erdoğan'ın ortasında Max Gradel kafa vuruşu ağlarla buluştu. Sivasspor skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi...

69. dakika | Süleymanov ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Ali Şaşal uzaklaştırdı. Bir kez daha Süleymanov vurdu bu kez top dışarı çıktı.

70. dakika | Gradel'in vuruşunda Okan topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Kayode etkisiz kafa vuruşu yaptı.

GOOOL | 73. dakika Chiquinho'nun ortasında Umut Nayır golü attı. Skor 2-1 oldu.

GOOOL | 80. dakika bir kez daha sahneye Umut Nayır çıktı. Skoru 2-2 yaptı.

Giresunspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Muhammed, Umut Nayir

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Kayode, Gradel, Yatabare







