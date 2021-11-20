ÖZET | Giresunspor - ÖK Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 13. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Giresunspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Giresunspor, 70. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Giresunspor, aldığı bu galibiyetle 13 hafta sonunda 13 puana ulaşarak rakibini geçti ve düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor ise 13 hafta sonunda 12 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov’un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara’dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov’un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada Ibrahima Balde, kaleci Ertaç’la mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı verildi.

57. dakikada sağdan ceza sahasına giren Diabate’nin pasında altıpas önünde Ibrahima Balde’nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

61. dakikada Aziz Eraltay’ın soldan ortaladığı topa yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

GOL | 69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Zeki Yavru’nun sert şutunda savunmanın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada penaltıyı kullanan Diabate, topu ağlara gönderdi: 1-0

78. dakikada Karim Hafez’in ortasında savunmadan dönen topu Semih Kaya, sol kanattaki Mustafa Eskihellaç’a aktardı. Bu oyuncunun ortası Perez’den döndü, ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç, meşin yuvarlağı sert vuruşla ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk, sağına gelen topu son anda çeldi.

90+3. dakikada Karim Hafez’in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Serginho (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara (Dk. 46 Ibrahima Balde)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), Mustafa Eskihellaç, Chouiar, Aabid, Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç Altıntaş)

Gol: Dk. 70 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Karim Hafez, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)