(ÖZET) Giresunspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Giresunspor'la Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Geçen hafta Galatasaray 'ı yenerek büyük bir sürprizi imza atan ev sahibi takım, Sezona kötü başlayan ve Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa ise Şenol Can yönetiminde ilk maçını kazanmak isteyen Kasımpaşa'yı sahasında konuk etti. Ev sahibi ekipte Riad Bajic 90. dakikada sahneye çıkarak maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti ve Giresunspor 3 puanı son dakikada attığı golle takımına kazandırdı.

Alınan bu sonuçla Giresunpsor puanını 6'ya yükseltirken, Kasımpaşa ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Kasımpaşa'da teknik adam değişikliği çare olamadı

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe 'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak istiyordu. Ancak Riad Bajic'in golü İstanbul ekibinin hayallerini yıktı.

Giresunspor iyi başladı

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ise ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu. Hakan Keleş'in öğrencileri sıkıntılı bir dönemden geçen Kasımpaşa karşısında kazanarak sahasında ilk 3 puanına ulaştılar. Ligde de 2'de 2 yaparak sezona iyi bi,r başlangıç yapmış oldular.

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Maçtan dakikalar

20. dakikada Giresunspor’da kaleci Onurcan’ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Hayrullah’ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa’da ceza yayından Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

64. dakikada Giresunspor’da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia’nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

84. dakikada Giresunspor’da sağ kanatta ilerleyen Sergio’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut’ta kaldı.

90. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Doğancan ceza sahası sağ içinde topu kontrol etti ve yerden penaltı noktasına çevirdi. Bajic, bekletmeden sol ayağıyla sert vurdu. Üst direğe çarpan top ağlara gitti.

Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Giresunspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx, Alper Akarsu

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Traore xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 64 x), Serginho xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic xx (Doğan Can dk. 65 xxx), Borja xx (Erol Can dk. 89 ?), Bajic xxx (Kadir dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 x), Turgay Philipp xx (Aytaç dk. 68 x), Eysseric xx (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic xx, Fall xx (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin xx (Celina dk. 69 x), Bahoken xx

Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa)





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