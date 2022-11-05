(ÖZET) Giresunspor-İstanbulspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor karşılaştı. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın da hedefi galibiyetti.

Mehremic kızardı!

Mücadeleye İstanbulspor çok iyi başladı. 18'de Jetmir Topalli'nin asistinde Valon Ethemi ağları sarstı ve Sarı-Siyahlılar'ı 1-0 öne geçirdi. 30'da maçı değiştiren an yaşandı. 12'de sarı kart gören Adi Mehremic 30'da da Serginho'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alper attı, devre 1-1 sona erdi

Giresunspor 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberlik için bastırırken, aradığı golü 45+2'de Alper Uludağ ile buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Jensen'den kritik hatalar

İkinci devre de golle başladı. Yeşil-Beyazlılar'da Jorman Campuzano uzaklardan şansını denedi, ilk golde hatalı olan İstanbulspor kalecisi David Jensen yine temas ettiği topun gol olmasını önleyemedi ve Karadeniz ekibi 2-1 öne geçti. 58'de de Andres Mejia yine ceza sahasından kaleci Jensen'i avladı, farkı 2'ye çıkarttı.

Ethemi asist, Topalli gol

87'de Bu kez Ethemi asisti yaptı, Jetmir Topalli ağları havalandırdı: 3-2. Ancak bu gol puan için yeterli olmadı ve Giresunspor 3-2 kazandı.

9 maç sonra kazandılar

Bu sonuçla Yeşil-Beyazlılar 9 maç sonra galip geldi ve puanını 12'ye yükseltti. Fatih Tekke'li İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

18' İstanbulspor hızla atağa kalktı, Topalli aradan savunma arkasına sarkan Ethemi'ye oynadı, Ethemi karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ı avladı!

KIRMIZI KART!

30' 12. dakikada sarı kart gören Mehremic bu kez Serginho'yu faulle durdurdu, hakem Sarper Barış Saka da Mehremic'i ikinci sarı kartla oyundan attı. Mehremic kırmızı görüyor ve İstanbulspor 10 kişi kalıyor...

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

GOL!

45+2' Bajic solundaki Alper Uludağ'ı gördü, Alper ceza alanı içi sol çaprazından sert vurdu, top kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

48' Campuzano uzaklardan vurdu, Jensen'in hamlesi yine yetersiz, top yine ağlarda... Giresunspor 2-1 öne geçiyor.

GOL!

56' Giresunspor atağında ceza yayı üzerinde Meija gelişine yerden vurdu, kaleci Jensen kıpırdayamıyor. Skor 3-1.

GOL!

87' İstanbulspor farkı bire indirdi... Bu kez Ethemi sağ kanattan ortaladı, Onurcan elinden kaçırdı, Topalli boş kaleye topu gönderdi: 3-2.

90' Maçın sonuna +6 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Giresunspor-İstanbulspor 11'leri:

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim