ÖZET | Giresunspor - Göztepe maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'de zor günler geçiren Giresunspor ile Göztepe , Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada Karadeniz ekibi Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 yendi ve altın değerinde 3 puan kazandı. 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Giresunspor'a 3 puanı getiren golleri Umut Nayir (27'), Alexis Perez (51') ve Muhammed Gümüşkaya (69') attı. Konuk ekip Göztepe'nin tek golünde ise Franco Di Santo'nun (75') imzası var. Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor, bu kritik galibiyetle puanını 29'a çıkardı, Sarı-Kırmızılı İzmir ekibi ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26’ncı dakikada sağ kanattan Diabete ortaladı, ceza alanına gelen topa Sergio vurdu, top kaleci İrfan Can'da kaldı. etti.

27’nci dakikada GZT Giresunspor sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile korner kullandı, topu iyi takip eden Umun Nayir kafayla köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

41’inci dakikada Aziz Behich sağ kanattan ortaladı, Muhammed Gümüşkaya’ın şutunda top az farkla üstten auta gitti.

50’nci dakikada Umut Nayir kendi taşıdığı topla ceza alanına girip, sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

51’inci dakikada GZT Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı kornerde uzak direkte topu alan Sergio’nun yerden içeri çevirdi. Yakın mesafeden Perez topu ağlara gönderdi: 2-0.

69’uncu dakikada GZT Giresunspor bir gol daha buldu. Topla buluşan Traore ceza alanına yönelip, pasını Muhammed Gümüşkaya'ya verdi. Genç futbolcu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

75’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Di Santo'nun sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.

90+1’inci dakikada Göztepe’de Halil Akbunar uzaktan şansını denedi. Halil'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk topun sahibi oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk 86 Pelupessy ), Diarra, Perez, Aziz Behich, Chiquinho, Flavio, Sergio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 76 Hayrullah Bilazer ), Diabete (Dk. 46 Traore ), Umut Nayir (Dk. 85 Balde)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Atınç Nukan, Angel, Atakan Çankaya (Dk. 63 Aytaç Kara), Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk 78 Lourency), Tannane (Dk. 78 Tijanic), Berkan Emir (Dk. 46 Moubandje), Halil Akbunar, Ndiaye (Dk. 64 Di Santo)

GOLLER: Dk. 27 Umut Nayir, Dk. 51 Perez, Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor) - Dk. 75 Santo (Göztepe)

SARI KART: Obinna (GZT Giresunspor)

DHA