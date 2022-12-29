(ÖZET) Giresunspor - Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 16. haftasında Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Giresunspor'u galibiyete taşıyan goller; 24. dakikada Serginho ve 90+5. dakikada Serginho'nun asistinde Rijad Bajic'ten geldi. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 51. dakikada Valmir Veliu kaydetti.

Son 4 haftadaki 3. galibiyetini alan ve ligdeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış olan Giresunspor, 15 maç sonunda 19 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK ise 15 maç sonunda 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada gelişen Gaziantep FK atağına kullanılan köşe vuruşu sonrasın savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı, sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun arka direğe ortasında Maxim'in çaprazdan vuruşu auta gitti.

20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor’da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz’e pasını aktardı. Sainz'in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.

GOL | 24. dakikada Giresunspor atağında sol kanatta topla buluşan Alper çizgiye indi ve arka direkte boş durumda bulunan Serginho'ya topu gönderdi. Sergniho düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Onurcan kurtardı.

45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL | 51. dakikada Furkan Soyalp'ın savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Valmir Veliu, yaptığı vuruşla Gaziantep FK'ya beraberliği getirdi: 1-1.

90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.

GOL | 90+5. dakikada sol kanada atılan uzun topu kontrol eden Serginho, ceza sahası içinde rakibinden kurtularak ortasını yaptı ve Riad Bajic, altı pas üzerinde yaptığı dokunuşla takımını öne geçirdi: 2-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Giresunspor, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

İki takımın maça başladıkları 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Meija, Görkem, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Arda, Furkan, Veliu, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou.