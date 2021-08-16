ÖZET | Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Giresun'da oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar rahat kazandı.

Galatasaray'ın golleri 30. dakikada Mbaye Diagne ile 45+2. dakikada penaltıdan yeni transfer Cicaldau kaydetti. Diagne, 38. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor'da ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıya sebebiyet veren Hüsamettin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





Marcao, Kerem'e saldırdı

Maçın 63. dakikasında sahalarda sık raslanmayan bir olay yaşandı. Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile sahada kavga eden ve yumruk atan Marcao, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu galibiyetle sezona 3 puanla başlayan sarı kırmızılı takım, ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.









Maçtan Dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 9: Gelişen Giresunspor atağında Balde'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top yandan dışarı çıktı.

Dakika 22: Galatasaray'da Berkan Kutlu, kaleyi yokladı. Genç futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Dakika 25: Taylan'ın kaptırdığı top sonrası atağa kalkan Giresunspor'da Balde'nin yakın mesafeden vuruşu az farkla dışarı çıktı. Pozisyon sonrası Balde için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Dakika 27: Galatasaray, uzaktan vuruşlarla rakip kalede gol arıyor. Feghouli'nin sağ çaprazdan vurduğu sert şutta, top az farkla üsten dışarı çıktı.

Dakika 30 GOL: Diagne ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Defansın arkasına sarkan Feghouli'nin şutu kaleci Okan'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diagne topu ağlara gönderdi.

Dakika 38 PENALTI KAÇTI: Boey'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Pentıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda Okan gole izin vermedi.

Dakika 45+2 GOL: Gelişen Galatasaray atağında Hüsamettin, Diagne'yi ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem önce ofsayt verdi sonra VAR incelemesi sonrası penaltıyı verdi. Topun başına geçen Cicaldau skoru 2-0 yaptı.

Dakika 45+4: İlk yarı sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 60: Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Önce kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda Okan gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Van Aanholt, vuruşun top dışarı gitti.

Dakika 63 KIRMIZI KART: Saha içerisinde takım arkadaşı Kerem ile kavga eden Marcao, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Dakika 90: Karşılaşma sona erdi.

Giresunspor - Galatasaray 11'ler:

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.