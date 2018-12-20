(ÖZET) Giresunspor-Fenerbahçe maç sonucu: 2-5

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor’a konuk oldu. Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Sarı-Lacivertliler, kupada deplasmanda rakibini 5-2 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bu galibiyet Fenerbahçe ile yeniden yolları kesişen Ersun Yanal'ın resmi maçlardaki ilk galibiyeti oldu.

Maçtan dakikalar

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 7. dakikada Fenerbahçe maçın başında öne geçti. Soldado, savunmanın hatasıyla açık alan buldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan İspanyol golcü şık bir aşırtma vuruşuyla Anıl'ı avladı.

10. dakikada Sarı Lacivertli ekip sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına kadar hareketlenen İsmail, Ayew'e orta açtı. Ganalı yıldızın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

14'te Giresunspor beraberliği yakaladı. Savunma arkasına sarkan Idazza, Harun ile karşı karşıya kaldı. Idazza, Harun'un yanından sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek şık bir gole imza attı.

30'da Skrtel, Giresunspor savunmasının arkasına sızan Soldado'yu çok iyi gördü. İspanyol oyuncunun yaptığı aşırtma vuruş yandan auta çıktı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

2. yarı oyuncu değişiklikleri ile başladı.

Giresunspor'da Çağlar Birinci kenara gelirken, William Sery oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de de Barış Alıcı yerine oyuna giren isim Mathieu Valbuena oldu.

49. dakikada Valbuena'nın ceza sahasına açtığı orta Soldado'dan sekti. Doğru noktada bekleyen Mehmet Ekici gelişine bir şut çekerek topu sağ alt köşeden filelere yolladı.

55'te bir kez daha Mehmet Ekici sahneye çıktı. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Benzia'nın kontrolsüz şutu, Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Topu önünde bulan Mehmet, sol alt köşeye sert bir şut çıkarttı ve skoru 3-1'e getirdi.

58. dakikada Giresunspor'da Kaan kenara gelirken, Dauda oyuna dahil oldu.

67. dakikada Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle yerde kalan Idazza, Giresunspor'a penaltı kazandırdı. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, sert bir vuruş yaparak farkı bire indiren golü attı. 2-3

73. dakikada Valbuena kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Topal, kalecinin yanından topu ağlara yolladı. 2-4

77. dakikada Fenerbahçe iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Mehmet Topal yerine oyuna giren isim Hasan Ali Kaldırım oldu. Günün başarılı isimlerinden Mehmet Ekici de yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

89. dakikada Fenerbahçe farkı daha da açtı. Valbuena'nın köşe vuruşunda yaşanan karambol sonrasında top Diego Reyes'in önünde kaldı. Genç oyuncu önünde bulduğu topa sert bir şut çekti ve skoru 5-2'ye getirdi.

Mücadele 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İlk 11'ler...

Giresunspor: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani

Fenerbahçe: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Ayew, Soldado

Maçtan notlar

5 farklı isim

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe karşısında ilk maçın 11'inden farklı olarak 5 değişikliğe gitti. Kaplar, rövanş karşılaşmasında kadro dışı bırakılan Aykut ile Fatih ve sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Landel ile Adama Ba'nın yerine ilk 11'de Uğur Arslan, Volkan, Alperen, Çağlar ve Husmani'ye görev verdi.

Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden

Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen ve ikinci maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal ise ilk maçtan 6 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçta Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya görev verdi.

Fazla ilgi gösterilmedi

Giresunspor taraftarları, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, Fenerbahçe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi rövanş maçında deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadılar.